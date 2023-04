Despidos en Tienda Inglesa: este jueves habrá nuevo encuentro en el MTSS

La semana pasada se supo que la sucursal local de Tienda Inglesa había despedido 33 trabajadores de una lista de sesenta. Finalmente, luego de las gestiones realizadas por el sindicato el resto de los despidos no llegó a concretarse. El lunes hubo un encuentro en el MTSS y este jueves habrá otro, en el que las partes buscarán una salida a la situación.

Por otra parte, un planteo efectuado en la sesión de la Junta este martes, llevó a que los ediles reclamaran a Tienda Inglesa que reconsidere la medida de forma urgente y recordaron las facilidades que otorgó el gobierno departamental para que la empresa pudiera abrir el local provisorio.

Si bien en la reunión tripartita (sindicato, empresa y MTSS) celebrada el lunes no hubo grandes avances, los trabajadores de Punta del Este confían en que a través de su sindicato (SITTI) se pueda negociar con la empresa para que no sólo no se concrete el despido de los restantes 27 trabajadores -situación que al presente sólo está “frenada”- sino que pueda revertirse aunque sea en parte, la desvinculación de los 33. Esto último parece poco probable puesto que la firma abonó ya los importes correspondientes al despido.

Además, según lo informado por Punta News, los trabajadores reconocen que la empresa está amparada en algunas situaciones contractuales que le permiten despedir a ese grupo de funcionarios y que saben que las conversaciones entre empresa y gremio apuntan a salvaguardar la fuente laboral de los 27 trabajadores cuya situación quedó “frenada” y llegar a puntos de acuerdo en lo que a estabilidad laboral refiere.

Entre los trabajadores locales la palabra redistribución es una de las que más se maneja por estos días y es que el futuro próximo permitiría, si la empresa se muestra afín, conservar todas las fuentes laborales en virtud de que el local incendiado el año pasado se está reconstruyendo rápidamente y se espera que antes de la próxima temporada esté funcionando nuevamente. A eso se suma que la Tienda tendrá una nueva sucursal en el proyecto Atlántico que se construye Maldonado que se prevé esté abierto para diciembre de este año.

En la Junta

En tanto, en la sesión ordinaria cumplida este martes en la Junta, se planteó la situación de los empleados despedidos y ediles de todos los partidos acompañaron el envío de una nota a la empresa, al SITTI, al Ministerio de Trabajo, a la Intendencia, a Fuecys y al Banco de Seguros en la que solicita que Tienda Inglesa reconsidere de forma urgente la decisión que tiene que ver con los despidos.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a los hechos de público conocimiento del despido masivo de al menos 30 personas que trabajaban en la cadena de supermercados Tienda Inglesa y según trascendidos de prensa y del sindicato de trabajadores de la empresa esa cifra podría seguir aumentando. La sociedad de Maldonado representada en esta Junta Departamental lamenta la pérdida de los puestos laborales que repercuten en las familias que se encuentran detrás, además de distintos sectores que pierden sus potenciales clientes teniendo en cuenta la retracción de los ingresos económicos”.

“Por tanto solicitamos a la empresa reconsidere de forma urgente las medidas tomadas por su política laboral, recordando que fueron los empleados los primeros afectados por el incendio, los primeros en ponerse a disposición de la empresa para apañar la situación y hoy son los primeros que luego de la reconstrucción del nuevo local y el haber estado meses sin poder trabajar son despedidos”.

Varios ediles recordaron que la Junta votó, de forma rápida, varias medidas que junto a otras adoptadas por la intendencia y el gobierno nacional permitieron, entre otros aspectos, que la empresa pudiera poner en funcionamiento el local provisorio antes de la temporada de verano y que los empleados pudieran volver a trabajar.

Por lo pronto, el sindicato continúa en asamblea permanente y atento no sólo a la situación del local de Punta del Este sino a las otras sucursales donde, según la empresa, no está previsto despedir a trabajadores.

Fuente y foto: Punta News