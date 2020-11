La Laguna de Agua Cristalina del grupo Solanas, fue el lugar elegido para realizar el lanzamiento de Destino Maldonado, la iniciativa de la Junta Departamental pensada para captar turismo interno y difundir los distintos atractivos que tiene el departamento, sin centrarse solo en sol y playa.

El evento, que se realizó bajo un fuerte protocolo de seguridad sanitaria, contó con la presencia del viceministro de turismo, Remo Monzeglio, el director general Dr. Ignacio Curbelo, el presidente de la Junta, Adolfo Varela, el presidente del Grupo Solanas, Raúl Mochón, el director Daniel Mochón y el Gerente General de Solanas Punta del Este, Alejandro D´ Elía.

Varela destacó la importancia de que los ediles de todos los partidos políticos salieran juntos a recorrer Uruguay. “Esto nace ya desde hace unos meses cuando surge la pandemia, estuvimos hablando en la Junta Departamental con los distintos operadores turísticos y dada la expectativa de que podía pasar en la próxima temporada. Las temporadas se preparan meses antes y se venía un momento que podían estar las fronteras cerradas o no, entonces resolvimos en julio crear Destino Maldonado que es el esfuerzo de la Junta Departamental en conjunto con todos los partidos políticos para salir a recorrer el país y poner en consideración a Maldonado”, explicó.

“Realmente el uruguayo pensaba que Maldonado es inaccesible, que es un destino para argentinos, que es muy caro. Pero la realidad es que es accesible para los uruguayos, que tiene precios muy buenos, que tiene emprendimientos como estos que reciben muchos uruguayos y están adaptados a la nueva normalidad”, dijo Varela quien continuó “decirle a los de Maldonado que esta es la oportunidad de vacacionar acá y al resto de los uruguayos que consideren el departamento porque no vamos a poder ir a otro lado y acá tenemos muchas cosas, que es más allá de arena y sol, que podemos recorrer lugares espectaculares en el eje de la ruta 9, en la ruta 12, en la ruta 39, que se pueden conocer desde Piriápolis hasta Garzón. En estos días ha pasado que se empezaron a viralizar lugares de Maldonado que mucha gente no los conocía, ni siquiera los de Maldonado, porque la gente los está recorriendo. Y bueno, eso es parte del espíritu de Destino Maldonado y lo estamos logrando en conjunto con Solanas también”, concluyó Varela.

Solanas Live & Work

En la oportunidad, tanto autoridades como actores turísticos y medios de prensa presentes, fueron sorprendidos por el anuncio del Grupo Solanas de que invertirá 5 millones de dólares para desarrollar una propuesta inédita en la región, que fue denominada Solanas Live & Work.

“Solanas Live & Work, que es la combinación de vivir en Solanas y trabajar dentro de Solanas. Hoy el tema del coworking es una tendencia mundial, muchos inclusive edificios de oficinas, inclusive hoteles se están reconvirtiendo al coworking porque es una manera de tener un ámbito de trabajo mucho más flexible, y eso lo queremos combinar con el hecho de vivir acá dentro de Solanas.

Solanas nos parece es un lugar ideal para vivir, hay también una demanda muy grande tanto del público uruguayo como argentino que se están instalando en Punta del Este y entendemos que Solanas puede ser una opción ideal por todo lo que ofrece, desde la seguridad, desde su infraestructura, desde los servicios.

Así que bueno, nosotros estamos empezando ahora con un área dentro de lo que es nuestro salón de eventos que lo estamos reconvirtiendo en coworking, pero nuestro objetivo es construir dos edificios de 2000 m2 cada uno sobre la ruta Interbalnearia, con una inversión aproximadamente 5 millones de dólares, que esperamos empezarlo ahora después de la temporada”, informó Mochón.

“Una temporada hermosa”

En la presentación el viceministro de turismo Remo Monzeglio destacó la fuerte apuesta de la Familia Mochón y el Grupo Solanas que vienen invirtiendo en nuestro país desde hace más de 42 años. “Hace unos 42 años empezó en un lugar que prácticamente no había nada y hoy es un paraíso. Esta Crystal Lagoon es un emblema de todo el Uruguay turístico, y por lo tanto Destino Maldonado no podría haber elegido un lugar mejor para hacer su lanzamiento.

Destino Maldonado tiene el privilegio de tener todas estas playas, las naturales y estas artificiales que realmente son la maravilla del Uruguay turístico, nos las envidian en todo el mundo.

Y este verano entre nosotros, los uruguayos que estamos acá y los extranjeros que están residiendo en nuestro país, vamos a tratar de tener una temporada hermosa, saludable, y que realmente la podamos disfrutar todos sanamente”, expresó Monzeglio.