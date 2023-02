Detectaron virus de la Influenza aviar en cisnes muertos encontrados en Laguna Garzón; se declaró la emergencia sanitaria en todo el país

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca declaró la emergencia sanitaria en todo el país, luego del hallazgo de Influenza Aviar H5 en la Laguna Garzón. La presencia del virus de la Influenza aviar de alta patogenicidad H5 en cinco cisnes encontrados muertos en la Laguna Garzón se confirmó a través de materiales remitidos a la Dirección General de Laboratorio “Miguel C. Rubino”. La novedad fue dada a conocer en una conferencia de prensa realizada este miércoles de la que participaron el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, acompañado por el subsecretario Ignacio Buffa, el director general de los Servicios Ganaderos, Dr. Diego de Freitas y la Dra. Virginia Russi, experta del MAGP,

“Estamos frente a una circulación viral que fue contactada en Uruguay y que además es fruto de la coordinación entre los organismos. Se detectó en Laguna Garzón, a través de un guardaparques. Eso habla de la coordinación entre distintos organismos del Estado”, sostuvo el Ministro Mattos. La gripe aviar viene avanzando desde 2021 en la Unión Europea y Asia, a través del virus H5N1. “En Uruguay sabemos que es virus H5 y la principal vía de transmisión son las aves silvestres”, remarcó sostuvo Virginia Russi.

Por otra parte, a través de un comunicado, la cartera, informó que la Influenza Aviar es una enfermedad viral exótica que se registra por primera vez dentro del territorio nacional. La misma está teniendo una dispersión amplia entre las aves de distintos continentes. Se transmite por contagio directo constatándose en Sudamérica la transmisión a través de aves migratorias que vuelan desde zonas contaminadas en el norte. El ministerio también advirtió que la Influenza Aviar no tiene cura por lo cual podría causar importantes daños a la producción avícola. No obstante, Diego de Freitas, reiteró que el consumo de carne aviar y huevos es seguro y por más que la gripe aviar es una zoonosis, el virus en Uruguay se registró en aves silvestres. Las granjas productivas tienen sistemas de bioseguridad para evitar el contacto de las aves ahí alojadas con la fauna silvestre y los animales están continuamente monitoreados

Coordinados

EL MGAP sostuvo que está en permanente coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y el SINAE, articulando las acciones necesarias para el control eficiente de este foco y la contención de cualquier nuevo evento sanitario que pudiera producirse.

Asimismo, se informó que la situación presentada responde al modelo epidemiológico que se está dando en distintas regiones de América del Sur y que se están realizando acciones de coordinación para la investigación epidemiológica y rastreo de aves con sintomatología compatible en los predios de la zona afectada y en las lagunas de ambos departamentos.



No tocar

El contacto con aves enfermas de influenza puede afectar al hombre, por lo que se exhorta a la población a notificar la presencia de aves muertas o con sintomatología nerviosa, digestiva o respiratoria y a no tocarla ni trasladarlas.

Es primordial mantener y asegurar la bioseguridad en las granjas de aves comerciales y de traspatio por lo que alienta a los productores y veterinarios de libre ejercicio a estar alertas y denunciar frente a la constatación de casos sospechosos.

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca ya ha elevado la notificación oficial de esta constatación a la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) y al Comité Veterinario Permanente del Mercosur (CVP).

Medidas

Además de la declaración de emergencia sanitaria, quedan restringidos todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Dicha restricción no se aplicará a los movimientos de aves que sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas en cumplimiento con el Manual de Contingencia de Influenza Aviar . Quedan suspendidas las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar. A nivel de la Laguna Garazón, el MGAP estableció un radio de cinco kilómetros donde desarrollará vigilancia activa. La fauna silvestre es competencia del Ministerio de Medio Ambiente, pero el MGAP es el responsable de la sanidad, por lo que ambos organismos trabajan unidos y coordinados.



RECOMENDACIONES

Extremar las medidas de bioseguridad en las granjas.

Restringir el ingreso de personas y vehículos al establecimiento.

Realizar una estricta limpieza y desinfección de los materiales de trabajo, de las instalaciones ylos vehículos que ingresan a la granja.

Mantener al día los registros de visitas y productivos.

Colocar mallas antipájaros en buen estado en laterales y portones del galpón.

Colocar dispositivos de desinfección a la entrada del establecimiento y de los galpones.

Utilizar ropa exclusiva para trabajar con las aves.

Evitar el contacto de las aves comerciales con las silvestres.

Evitar que aves domésticas compartan fuentes de agua con las aves silvestres.

El MGAP refuerza su compromiso con la salud humana y la sanidad animal a través de lapermanente vigilancia y control tanto de los sistemas productivos como de las cadenasalimentarias del Uruguay.

En Argentina también

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca argentino, Juan José Bahillo confirmó un caso de gripe aviar (H5N1) en Jujuy y declaró la emergencia sanitaria en el vecino país.