“Develando la historia II”, por Bolívar Baliñas*

Transitaremos por la Historia Universal desde los orígenes del Hombre hasta la Edad Media.

EL HOMBRE PREHISTORICO

No fue fácil la vida del ser humano en sus orígenes…su vida era una lucha diaria para sobrevivir …siempre errante y en busca de zonas que le proporcionaran alimentos ……

La Prehistoria constituye el tiempo nómada por excelencia. No olvidemos que el Hombre para sobrevivir debió adaptarse fundamentalmente a los cambios climáticos, como una glaciación y debió aprender a vivir en territorios con pocos recursos como el desierto o la estepa.

LA PALABRA NOMADE tiene su origen en un antiguo reino bereber africano ahora extinto llamado NUMIDIA que se extendía en lo que hoy es Argelia y parte de Túnez (Norte de África) (202 – 46 a. C.) .- Posteriormente los griegos adaptan la palabra nómade dándole el sentido de “el que deja las rebaños en los pastos” , en realidad sería” el que lleva los rebaños a los pastos “

Pero, aún en situaciones extremas el Hombre de alguna manera utiliza a la naturaleza.- Ejemplo de esto son como dijimos las grandes civilizaciones en zonas desérticas, o en lugares hostiles

Realizar un pormenorizado estudio de la prehistoria resulta difícil…..….éste largo proceso en el que el hombre evolucionó para convertirse en lo que ahora es, ha sido muy difícil de estudiar, ya que no existen documentos escritos que permitan reconstruirlo; para hacerlo se ha recurrido a las Ciencias Auxiliares de la Historia; antropología , arqueología y a otras disciplinas , que se encargan de reconstruir el pasado por medio de restos materiales como fósiles y piedras que los hombres prehistóricos utilizaron para la cacería, además de los restos óseos de animales con que se alimentaban. El otro gran problema que tenemos al estudiar la prehistoria es que abarca millones de años; su estudio ha sido dividido en tres periodos:

Paleolítico, (piedra tallada)

Mesolítico (transición entre el Paleolítico y el Neolítico) y Neolítico (piedra pulida)

Si bien no hay un acuerdo sobre los periodos o periodización de la Historia somos partidarios de Cristobal Celarius que divide a la Historia en Edades Antigua, Media y Moderna

LA ÉPOCA ANTIGUA

La época Antigua se inicia con el surgimiento de las primeras civilizaciones: Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto…

Mas precisamente podemos decir que la Época Antigua fue del año 4000 A.C , con la creación de la escritura al 476 D.C. , caída del Imperio Romano de Occidente. Sera en este periodo en el que surgen las grandes civilizaciones como los Fenicios, Sumeria, Egipto, Grecia, Roma, Imperio Chino, Etruscos, Pueblos Germanos, los Celtas, la Civilización Hebrea, etc.

Las principales características de la Época Antigua fueron:

1. Surgimiento y desarrollo de la vida urbana

2. El poder político se centraliza generalmente en Reyes

3. Surgen las clases sociales

4. Comienza el desarrollo de Religiones organizadas. La Religión: tuvo las siguientes características y cambios:

· a- Politeísmo: creían en infinidad de dioses-

· b- Astrolatria: adoraban los cuerpos celestes-

· c- Panteísmo: rendían culto a los elementos de la naturaleza-

· d- Antropomorfismo: representan a los dioses con forma humana-

· e- Zoolatría: adoraban a ciertos animales-

· f.-monoteísta

5. Gran militarización de los Estados

6. Marcado desarrollo y fortalecimiento del comercio

7. Creación de sistemas jurídicos, aparecen leyes

8. Gran desarrollo cultural y artístico

Heródoto, el padre de la historiografía, fue un viajero incansable. Gracias a sus múltiples viajes logró escribir su Historiae (Los nueve libros de historia), considerado la primera descripción del mundo antiguo. El griego dejó escrito: “para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones humanas y que las grandes empresas acometidas, ya sea por los griegos, ya por los bárbaros, no caigan en olvido”.

Es importante mencionar la navegación en la época antigua. Sera con la navegación que se acelerara el progreso de la humanidad. Las primeras evidencias se remontan al periodo mesolítico, fue con el desarrollo de las grandes civilizaciones de la antigüedad cuando aparecieron las primeras embarcaciones; los Egipcios construyeron diferentes tipos de barcos para navegar por el Nilo, botes fabricados con papiros, naves de pasajeros, funerarias y barcos de guerra.

Las clásicas embarcaciones egipcias tenían la proa y la popa elevadas y contaban con un mástil y una vela cuadrada que descansaba sobre la verga inferior, siendo la superior la móvil. Cuando navegaban por el Nilo hacia el norte, a favor de corriente, utilizaban los remos, y cuando iban hacia el sur, desplegaban la vela para aprovechar el viento a favor. En el Mediterráneo, utilizaban barcos similares de doble timón –los kebenit– fabricados con madera, y realizaban navegación de cabotaje

KEBENIT.

En forma posterior los fenicios, griegos y romanos se lanzaron por el Mediterráneo con naves cada vez más desarrolladas….incluso una de las características de aquellas embarcaciones fue la presencia de varias filas de remos obteniendo de esa manera mayor impulso.

La trirreme griega eran embarcaciones que contaban con tres bancos de remos, dispuestos en diferente nivel, lo que les permitía alcanzar una velocidad jamás vista hasta entonces. Estrechas, largas, con poco calado y ligeras, estas naves se destacaban por su gran maniobrabilidad.

Si bien Roma no fue quien invento las Galeras fue una potencia marítima que contó con una gran flota de este tipo de navíos. Fueron incorporadas en el siglo III A.C., obteniendo los romanos un completo dominio sobre el Mediterráneo. La galera combinaba remos y velas contaba con espolones reforzados con metal y situados en la línea de flotación eran utilizados para embestir a las naves enemigas.

Los Romanos idearon la liburnia fue un modelo de galera birreme . Era una galera ligera, veloz y con gran capacidad de maniobra, fue utilizada en diferentes batallas como la de Actium (31 a.C.), en la que la armada romana venció a la flota de Marco Antonio y Cleopatra.

LIBURNIA

Con la caída del Imperio Romano de Occidente – 476 D.C. , llego el fin a la Edad Antigua y desaparecieron los grandes imperios, para dar paso a otro tipo de organizaciones más pequeñas, los denominados feudos, que marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, la Edad Media. El feudalismo fue un sistema económico y social en el cual el poder está distribuido entre varios señores feudales.

La Edad Media es el período histórico comprendido entre 476 D.C. y la caída de Constantinopla , capital del Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Hay Historiadores que consideran el fin de la Edad Media en 1492 con el Descubrimiento de América, posición que no acompaño. Recordemos que no puede hablarse de Edad Media sino en el marco de la cultura occidental, por lo que este término no aplica para el estudio de África, Asia o América, sino que está acotado en Europa y, a lo sumo, el Medio Oriente.

Podemos resumir las características de la edad media de la siguiente manera:

· Se tenía a Dios como el centro de todo; Teocentrismo.-La Iglesia Católica adquiere importancia fundamental y deja sentir su influencia en todos los aspectos de la vida.

· El sistema político por excelencia de la Edad Media es la monarquía, siendo el rey la figura de máxima autoridad. Encontramos tres grandes clases sociales campesinos , nobleza y clérigos. Posteriormente surgirá una cuarta clase social, la burguesía, La educación durante la Edad Media estaba muy limitada, siendo un privilegio reservado a nobles y especialmente al estamento eclesiástico.- A lo largo de la Edad Media la cultura y las artes fueron evolucionando. Pintura, escultura, arquitectura, literatura o música vieron diferentes corrientes y estilos artísticos, como el románico y el gótico en la Baja Edad Media.

· Durante la edad media empezó a existir una tendencia cada vez mayor al surgimiento de las ciudades y el traslado de parte de la población rural a ellas.

· Las guerras por religión, la Inquisición y las persecuciones religiosas . posiblemente el aspecto más negativo de la época.

· Fue una época de grandes plagas; PESTE NEGRA, COLERA, LEPRA, ETC…

· La Edad Media es también una época en que empezaron a proliferar diferentes oficios y a formarse agrupaciones y asociaciones de profesionales de los mismos sectores: los gremios.

La Edad Media, por otra parte, puede dividirse en

· Alta Edad Media siglos V al X, es el periodo en el que surgen las monarquías, el feudalismo, las relaciones de vasallaje y la estratificación en clases sociales de la sociedad medieval y Baja Edad Media siglo XI al XV durante el cual la sociedad se transforma, apareciendo la burguesía y comenzando de nuevo el auge de las ciudades hasta el siglo XIII. Durante el Siglo XIV sucedió uno de los hechos más importantes de la historia medieval: la peste negra que diezmó la población europea matando al menos a un tercio de la población y ocasionando una gran crisis en el continente.

La Edad Media nos deja un inagotable legado cultural y amplía las fronteras del mundo conocido gracias al aporte de grandes exploradores como Brandán de Clonfert “El navagante” “El viajero” o “San Borondón”, (484 – 577) , Erik el Rojo, (950), Marco Polo (1254 – 1324), Cristóbal Colón (1451 – 1506), Vasco da Gama (1467 – 1524) y Fernando de Magallanes (1480- 1521) entre otros.

De todos los periodos, uno de los más desconocidos para el gran público es la Edad Media de la que se habla muchas veces sin haberla estudiado con rigor histórico, y es precisamente esta franja histórica la que debería ser abordada sin apasionamiento para obtener el gran mensaje medieval oculto en su cultura y pensamiento. Será la Edad Media la que provoque el renacer del esplendor de la Antigüedad clásica recuperando la Humanidad la grandeza perdida. Durante la Edad Media se gestará el Renacimiento…y con la brújula, la imprenta y la pólvora…abrirá las puertas a la ÉPOCA MODERNA.

En nuestro próximo capitulo “EL FIN DE LA EDAD MEDIA” LA ÉPOCA MODERNA Y ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.

*Historiador