“Develando la historia III”, por Bolívar Baliñas*

El Final De La Edad Media

La Edad Media abarca diez siglos, del V al XV. Si bien su comienzo cuenta con el consenso de los historiadores, no ocurre lo mismo con su fin.

Hay quienes afirman que fue la caída de Constantinopla en manos de los turcos lo que marcó su final, pero existen otros importantes acontecimientos que se pueden tomar como referencia. Por ejemplo, hay quienes afirman que fue el Descubrimiento de América por Cristóbal Colón lo que propició su fin, o la invención de la imprenta por Gütenberg, otros opinan que fue el fin de la Guerra de los Cien Años que marcó el final de la Edad Media.

Existen investigadores e historiadores que afirman que, cuando Europa escapó de la oscuridad medieval nace la Época Moderna. Me permito discrepar totalmente con este concepto y con la expresión Dark Ages, “edad oscura o tiempos oscuros”, por el contrario, sin la Edad Media no se hubiera dado el “renacer” de los valores e ideales clásicos que caracterizaron al Renacimiento. Si estudiamos sin apasionamiento ese período podemos afirmar que la Edad Media fue el período histórico más brillante de la Humanidad. Me permito enumerar algunas invenciones ocurridas durante la Edad Media: el reloj mecánico, las gafas, la imprenta, la pólvora, los molinos de agua y viento, las bibliotecas públicas, los arbotantes, el cuadrante y el astrolabio, el papel moneda, las cafeterías, el espejo azogado, ….surge la industria vidriera de Bohemia y Murano, la ropa entallada que lucieron las damiselas a partir del siglo XII fue fruto de un invento crucial: el botón, el benedictino Guido de Arezzo, en el siglo XI, fue quien dio nombre a las siete notas de la escala musical…….y mucho más…

Lo real es que fue durante el siglo XV cuando finalizó la Edad Media y como lo dijimos no fue un único hecho el que motivó su fin, sino un conjunto de importantes acontecimientos que propiciaron el alumbramiento de la nueva era “el Renacimiento”.

El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVI. Podemos afirmar que sirvió de transición entre el Medioevo y la Edad Moderna, trayendo consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias. Para decirlo de otra manera el Renacimiento fue el renacer de las artes y del pensamiento grecolatino y hebreo.

El Renacimiento lo podemos dividir en dos momentos:

El Quattrocento, o Primer Renacimiento: desde 1400 hasta 1480 aproximadamente, tuvo como centro a la ciudad de Florencia.

El Cinquecento, o Alto Renacimiento: desde 1480 hasta 1520, que se centró en Roma desde donde se extendió por Europa.

El renacimiento nos deja grandes Artistas entre ellos:

Filippo Brunelleschi (1377-1446): arquitecto florentino. Se lo considera el inventor de la perspectiva matemática.

Sandro Botticelli (1445-1510): pintor italiano nacido en Florencia. Algunas de sus obras más reconocidas son «El nacimiento de Venus» y «La primavera».

Leonardo Da Vinci (1452-1519): pintor, arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y destacado por su conocimiento de la ciencia. Entre sus obras se destaca «La última cena» ubicada en el refectorio del convento de Santa María de las Gracias en Milán.

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564): arquitecto, pintor y escultor italiano. Desarrolló su carrera en Florencia y Roma. Entre sus obras se destacan la bóveda y una de las paredes de la Capilla Sixtina, el diseño de la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, las esculturas de David y varias versiones de La Piedad.

Alberto Durero (1471-1528): pintor, dibujante y grabador alemán.

Tiziano Vecellio (1477/1490-1576): pintor veneciano.

Rafael Sanzio (1483-1520): arquitecto y pintor italiano. Es considerado uno de los grandes maestros del período renacentista.

EPOCA MODERNA

La Edad Moderna es la etapa de la historia europea que va desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII.

Alguna de las características más importantes de la Edad Moderna fueron las siguientes:

Se profundizó el proceso de exploración ultramarina europea. Especialmente España y Portugal iniciaron aventurados viajes a través del océano Atlántico, luego del Índico y del Pacífico en busca de nuevas rutas comerciales. Estas exploraciones tuvieron como consecuencia que los europeos descubrieran territorios desconocidos para ellos hasta el momento.

Comienzan a interactuar sociedades de distintas regiones del mundo que eran desconocidas entre sí.

Se inicia un proceso de conquista y colonización de amplios territorios de América y Asia.

Se desarrolla el comercio de esclavos africanos transportados hacia América para ser vendidos allí. Este comercio permaneció a lo largo de toda la Edad Moderna.

Surge la Reforma Protestante como consecuencia de la crisis de la Iglesia Católica

Como consecuencia de la invención de la imprenta comenzaron a convivir diferentes sistemas de pensamiento y distintas líneas filosóficas, por ejemplo, el racionalismo y el empirismo y la divulgación de las Nuevas Ideas.

Las Monarquías desarrollaron estrategias que les permitieron concentrar en sus monarcas cada vez más el poder

Principalmente en Europa a partir del siglo XVII, se produjo una explosión demográfica que llevó la población de 95 millones a 130 millones de habitantes. Se da un importante crecimiento de las ciudades.

En América se dio un proceso demográfico inverso. Como consecuencia de la conquista española, la población indígena descendió de unos 25 millones, a mediados del siglo XVI, a aproximadamente 2 millones a mitad del siglo XVII. Durante el siglo XVIII se inició una lenta recuperación de la población americana.

Se desarrollan importantes y largos conflictos armados entre los Estados europeos a causa de la intolerancia religiosa, la búsqueda de control del territorio y las crisis sucesorias de las monarquías.

La sociedad europea continuó siendo mayoritariamente agraria, aunque se produjeron cambios importantes en el comercio y los modos de producción.

Se consolidó el capitalismo como sistema económico y la burguesía como grupo social en ascenso, con poder económico y político. Sin embargo, la sociedad continuó siendo estamental

Surgen grandes compañías comerciales, como la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. A partir del siglo XVII, Inglaterra e Holanda se afirmaron como potencias comerciales marítimas. De este modo, se intensificó el comercio internacional.

La forma de gobierno predominante fue la monarquía absoluta. Se caracterizó por la concentración de todos los poderes del Estado en la figura de un Rey que accedía al trono a través de su herencia familiar. Esto era justificado filosóficamente por teorías como la del derecho divino, según la cual la autoridad del rey provenía de Dios. Las dinastías más representativas de esta forma de gobierno fueron los Borbones en Francia (Enrique IV – Luis XIII – Luis XIV – Luis XV y Luis XVI) y los Habsburgo en España (Carlos I – Felipe II – Felipe III – Felipe IV y Carlos II).

En Inglaterra, el absolutismo no logró consolidarse y a partir de 1688 se instauró una Monarquía Parlamentaria.

Además, no debemos olvidar que en esta EPOCA MODERNA a finales del siglo XVII, en la Abadía de Hautvillers, a escasos kilómetros de Epernay, en la región de Champagne, al norte de Francia, El Monje Pierre Pérignon crea el Champagne, se establece como fecha el 4 de agosto de 1693.

La edad o época Moderna finaliza con la Revolución Francesa en 1789 dando lugar al inicio de la ÉPOCA CONTEMPORANEA.

Hay Historiadores que consideran que la edad o era Contemporánea es la etapa histórica que transcurre desde la Revolución Francesa (1789) hasta el presente.- Me permito discrepar con ésta afirmación… La Época Moderna se inicia con la Revolución Francesa pero su final debemos establecerlo el 20 de Julio de 1969 cuando el ser humano llega a la Luna en la nave espacial APOLO 11 con los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins… se realiza el primer alunizaje.

Lo real es que no hay un consenso para el nombre de nuestra Era Histórica actual, por otro lado, cada vez más los científicos utilizan el término Antropoceno para hablar de la época en la que vivimos. El Antropoceno, se caracteriza por la drástica transformación de los ecosistemas terrestres como consecuencia de la imprudente actividad humana. Podríamos definir el Antropoceno, como la era en la que los humanos destruyen el planeta.

El antropoceno, es la era en la que lo artificial tiene más peso que lo natural.

*historiador