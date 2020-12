En un año atípico en que en el que tantos eventos tuvieron que ser suspendidos, Punta del Este celebró por quinto año consecutivo una fiesta de ingenio y creatividad con una nueva edición de la competencia a contrarreloj “48-Hour Film Project” Punta del Este.”

El 48-Hour Film Project, ritual para profesionales, estudiantes y aficionados del séptimo arte de más de 100 ciudades en los seis continentes del mundo desde hace 20 años, cuenta desde 2016 con el festival de Punta del Este con extraordinario éxito dándole oportunidad a los talentos uruguayos.

Con un total de más de 200 participantes (23 equipos) la edición 2020 del concurso se llevó a cabo durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre y contó con representantes de Maldonado, Montevideo, Canelones y Paysandú.

Cabe destacar que en este año de pandemia el interés de los equipos por participar no se vio afectado, siendo Punta del Este la primera ciudad latinoamericana en organizar la competencia de forma presencial este año (las instancias de la competencia se hicieron con un aforo muy limitado y siguieron un estricto protocolo sanitario).

La proyección y la entrega de premios fueron ambas transmitidas por Canal Once de Punta del Este, alcanzando así un mayor público y evitando, a su vez, situaciones que pudieran fomentar la transmisión del COVID-19.

Los premios fueron anunciados por Canal Once el viernes 18 de diciembre a las 22:00 en una inusual ceremonia presidida por Rosa Claveles y Marcos Palooza, títeres especialmente creados para esta ocasión por Keny Echeverría, artista chilena residente en Maldonado, quien actúa con el Dúo Hikmah en éste y otros proyectos.

Keny con Christian Antelo y Pablo Santurio -integrantes del Dúo Hikmah- le prestó su voz y su ingenio a éstos y otros personajes de su invención que llevaron adelante la original entrega de premios.

El jurado integrado por Marcela Mata, Guillermo Carbonel y Federico Borgia fue el encargado de elegir a los ganadores en las distintas categorías.

“Día de Fiesta” del equipo Marquesa de Montevideo fue seleccionado como Mejor cortometraje. Será exhibido y competirá por el título de Mejor Película en Filmapalooza en marzo de 2021 que estaba inicialmente pensado para hacerse en la ciudad de Washington DC pero debido a la pandemia será online, al igual que otros famosos festivales en el mundo. Asimismo, contará con la oportunidad de proyectarse en el festival de Cannes en la sección “Court Métrage” del próximo año.

Liderado por Belén Papa, el equipo Marquesa también resultó el favorito del jurado en esta edición haciéndose merecedor de cinco premios con su trabajo del género de thriller “Día de Fiesta”: Mejor cortometraje, Mejor dirección, Mejor guión, Mejor fotografía y Mejor actriz por el trabajo de Belén Giannini.

El equipo Matrero Distante obtuvo el segundo premio ó Runner-Up con su obra en la categoría superhéroe “Poder Cumplir”. Este cortometraje será enviado a la sede central del 48-HFP junto a “Día de Fiesta”. El Tercer puesto fue para “La Furca” del equipo Cactus Films.

Como en los festivales anteriores, el público tuvo oportunidad de votar por su corto preferido; en esta ocasión fue mediante la plataforma YouTube. El Premio de la audiencia fue para “Hambre de Libertad” del equipo locatario Paulman Films, cortometraje que también será enviado a la página oficial del 48HFP.

Premios:

• Mejor cortometraje: Día de Fiesta del equipo Marquesa

• Runner-Up: Poder Cumplir del equipo Matrero Distante

• Tercer puesto: La Furca del equipo Cactus Films

• Mejor guion: Día de Fiesta del equipo Marquesa

Nominados a mejor guion: Poder Cumplir del equipo Matrero Distante, La Furca de Cactus Films y Día de Fiesta del equipo Marquesa

• Mejor dirección: Día de Fiesta del equipo Marquesa

Nominados a mejor dirección: Día de Fiesta del equipo Marquesa, La Furca de Cactus Films y Poder Cumplir de Matrero Distante

• Mejor fotografía: Día de Fiesta del equipo Marquesa

Nominados: Viraje del equipo Nutriametrajistas, Hambre de Libertad de Paulman Films y Día de Fiesta del equipo Marquesa

• Mejor edición: La Furca de Cactus Films

Nominados: Poder Cumplir del equipo Matrero Distante, La Furca de Cactus Films y Día de Fiesta del equipo Marquesa

• Mejor arte y vestuario: Viraje de Nutriametrajistas

Nominados: Hambre de Libertad de Paulman Films, Viraje de Nutriametrajistas y Día de Fiesta de Marquesa

• Mejor actor: Rafael Beltrán por Poder Cumplir de Matrero Distante

Nominados: Miguel Montedónico por Segunda Vida del equipo Contratiempo, Rafael Beltrán por Poder Cumplir de Matrero Distante y Gonzalo Mancebo por Multitud del equipo Cinemanteca

• Mejor actriz: Belén Giannini por Día de Fiesta

Nominadas: Camila Giannoti por Día de Fiesta, Matilde Colacce por Lo Verde del Bosque del equipo Fusión y Belén Giannini por Día de Fiesta

• Mejor música: La Furca del equipo Cactus Films

• Mejor uso del objeto: La Furca de Cactus Films

• Mejor uso de la línea de diálogo: Poder Cumplir del equipo Matrero Distante

• Mejor uso del personaje: Nekio del equipo Margen

• Premio de la audiencia: Hambre de Libertad de Paulman Films

Los pasos del “48-Hour Film Project” Punta del Este pueden seguirse a través de

http://www.48hourfilm.com/es/punta-del-este-uy

Facebook: @PuntadelEste48HFP

Instagram: @48hfppde

https://www.youtube.com/results?search_query=48+hour+film+project+punta+del+este

Apoyaron la competencia

Municipio de Punta del Este, ICAU (Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual Uruguayo), Canal Once de Punta del Este, Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, Cardiomóvil, Fundación Pablo Atchugarry, Bohemia FM, Diario Correo de Punta del Este, Ministerio de Turismo, PlastiCoin y Comunicación Express.