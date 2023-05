Diecisiete familias del asentamiento Santa Mónica serán realojadas en el balneario Buenos Aires

La Intendencia de Maldonado destinará al menos ocho predios del balneario Buenos Aires al realojamiento de las diecisiete familias del asentamiento Santa Mónica que residen sobre la margen oeste de la laguna José Ignacio. El realojo de las familias se cumplirá a partir del acuerdo alcanzado por el gobierno departamental con el Plan Juntos. Se espera que estas familias sean realojadas al final del año próximo.

Los predios del Balneario Buenos Aires fueron cedidos a la Intendencia de Maldonado mediante el mecanismo de dación de pago por elevadas deudas de contribución inmobiliaria y de otros tributos y tasas municipales que mantiene la firma Lenore Sociedad Anónima.

La referida empresa es propietaria de más de medio centenar de terrenos ubicados en el balneario Buenos Aires que mantienen al presente importantes adeudos de impuestos y tasas municipales. El trámite tiene varios años y sobre el mismo recayó una observación del Tribunal de Cuentas de la República.

En su momento, la Intendencia de Maldonado estableció que para la cancelación de los adeudos se procedería de la siguiente manera: En caso de existir un saldo resultante del valor de la tasación y la deuda existente, se cancelará en las condiciones que determine la Dirección General de Hacienda.

Observados

El Tribunal de Cuentas de la República acordó observar la dación en pago dispuesta en virtud de no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515, por no haberse solicitado anuencia a la Junta Departamental por cada una de las daciones en vez de una autorización genérica como la que se pretendió hacer valer, así como también por la falta de disponibilidad en el rubro de imputación.

El Ejecutivo Departamental de Maldonado, por Resolución n° 6188/2021, de fecha 15/09/2021, dispuso “Reiterar la observación formulada a la Resolución 01750/2020”, fundando en síntesis que respecto de la anuencia de la Junta departamental, se debe tener presente que existiendo un procedimiento específico para instrumentar las daciones en pago mediante entrega de inmuebles para cancelar adeudos tributarios, corresponde su aplicación y no la normativa genérica, por el hecho de contar con el Decreto Departamental N° 3954.

La Intendencia además dijo que respecto de la Observación por falta de disponibilidad, el Gobierno Departamental ya ha adoptado las previsiones necesarias a los efectos de hacer frente al compromiso asumido, sin agregar recaudos.

Pese a este planteo, el Tribunal de Cuentas de la República mantuvo la observación.

Expropiación

También en el balneario Buenos Aires la Intendencia de Maldonado procedió a expropiar el padrón ubicado sobre la calle La Yera Nº14 a una cuadra y media de la Ruta Nacional Nº10 Juan Díaz de Solís.

De acuerdo con los antecedentes remitidos el Balneario Buenos Aires se asienta en un fraccionamiento anterior a la vigencia de la Ley de Centros Poblados de 1946, por lo que no se efectuó la evaluación de los escurrimientos pluviales lo que hace que muchos padrones sean inundables. Por esta razón la Intendencia proyectó la realización de obras hidráulicas, entre las que se incluye la construcción de acueductos que hacen necesaria la expropiación de diversos inmuebles del Balneario de referencia. El precio de la expropiación fue de 5 mil dólares. También fue tomada la deuda de tributos inmobiliarios por 158.835 pesos.