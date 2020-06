“Dimitir no es sólo un nombre ruso”, por David Rabinovich

Hay que tenerlo claro. Además, como verbo, es de conjugación complicada; por más que se trata –simplemente- de renunciar o abandonar el cargo que se desempeña. Digo complicada porque me parece que muchos de vosotros no habéis dimitido, sino que más bien os dimitieron.

Oscar Fracuelli, edil nacionalista en Soriano por la lista 22 del Partido Nacional, fue formalizado en las últimas horas por abuso sexual a una niña de 9 años. El Honorable Directorio del Partido Nacional informó que le solicitaron la renuncia a su cargo de edil, la que ya fue presentada. “No obstante, a los efectos formales serán enviados los antecedentes a la Comisión de Ética del Partido Nacional en forma urgente para su tratamiento”. Veremos…

Y digo veremos porque el ex intendente y actual candidato a la intendencia de Colonia, por el Partido Nacional (PN), Carlos Moreira fue acusado por desviación de poder, clientelismo político, tráfico de influencias y abuso de funciones. Un escándalo. Pero cuando la Convención lo confirmó como candidato, el Honorable, la Comisión de ética y varios de los principales dirigentes blancos, en el mejor de los casos hicieron ‘mutis’. Y no faltó el que defendió la resolución ‘soberana’ de la Convención. ¿Dimitir pero no tanto?

También le tocó encarar a ‘Dimitir’ al designado Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Miguel Loinaz, que contrató a su mujer como secretaria para que le ayudara con los “quilombos” que tiene a raíz de sus múltiples e internacionales actividades profesionales. Lo entiendo. El tipo compró la que fuera residencia de los Peirano y reformarla no es fácil porque necesita un garaje para 10 autos. Y como él mismo dice: “yo tengo que seguir manteniendo mi vida”.

En principio de la realidad sabemos poco. Si acaso conocemos la que nos circunda. O peor, creemos conocerla por lo que nos cuentan los medios. Pero los énfasis del relato, están lejos de la pretendida objetividad o de la más mínima neutralidad… aunque haya que cuidar las formas para conservar credibilidad.

Dicen, con dolor, que de tanto amor, hoy sólo quedan rencores. Las promesas de ‘solvencia técnica’ para la designación de las jerarquías no le está resultando fácil de cumplir al nuevo gobierno. Uno de las designaciones que generó polémica es la de Araceli Desiderio, vicepresidenta de Cabildo Abierto, nominada para el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). En el curriculum que presentó, Desiderio señala como educación técnica la “producción de especies ornamentales”. Como experiencia: “Mi actividad laboral está basada en cargos de dirección y gerenciamiento en empresas privadas de mi propiedad desde 1985 hasta la fecha”.

Pensar que se criticaba a los gobiernos de izquierda por la presencia, en cargos relevantes, de preparados dirigentes sindicales que –en la mayoría de los casos- resultaron en muy buenos administradores.

El ingeniero Guillermo Iglesias, presidente de Antel, siguiendo con los procedimientos establecidos en los convenios vigentes, presupuestó a 857 personas contratadas desde hace más de tres años en régimen de función pública. Fue cesado de forma fulminante. Dirigentes blancos cuestionan la falta de “sensibilidad política“ de algunos ‘técnicos’ al frente de los entes. (…) Según Búsqueda Lacalle Pou dijo que se tenía que dar una señal “firme” en contra del gasto que implica ‘esta presupuestación’ masiva de funcionarios en tiempos de emergencia sanitaria. Los funcionarios estaban trabajando y siguen trabajando y seguirán trabajando. Se les necesita y accedieron al cargo por concurso. La presupuestación significaba regularizar su situación pero no mayor gasto para el Ente.

El senador blanco Sergio Botana planteó reparos sobre el “reparto” de cargos que se está haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y además reclamó que para “mejorar el servicio” y “ahorrar recursos” se utilicen las estructuras de gestión social que funcionan en las distintas intendencias departamentales. “Tienen legitimidad y eficiencia en el uso de la plata de todos. Otra cosa sería política. No se hace con la necesidad” [Búsqueda] Una vez más son los blancos que señalan las prácticas clientelísticas de los blancos en cargos de gobierno.

Nótese que Botana, que fuera Intendente en Cerro Largo, defiende la tesitura de que para “mejorar el servicio” y “ahorrar recursos” se utilicen las estructuras de gestión social que funcionan en las distintas intendencias departamentales. “Tienen legitimidad y eficiencia en el uso de la plata de todos.”

Dice Tabaré que la realidad es una sola. Pero las realidades blancas son unas y las multicolores otras. Ni hablar de los matices que pueden surgir de contraponer la visión de la realidad que puede tener la izquierda (frenteamplista o no) con la del bloque conservador que nos gobierna.

Es parte de la realidad -de la mía al menos-, que el gobierno maneja muy bien las comunicaciones. Mientras sostiene un discurso sobre la necesidad de la unidad nacional de “Todos”, en cada intervención pública de un coaligado aparece, en primer lugar, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio personal que significa el ejercicio de su responsabilidad (chica o grande). ‘Tras cartón’ se tira una sombra de duda, un matiz de sospecha sobre la eficiencia o la honorabilidad de la gestión anterior que, de ser cierto el relato instalado, fue 132% ineficiente y corrupta. Como ‘el que aclara pierde un punto’ está bravo para los aludidos sin espacios no medios, ni tiempo, para intentar aclarar nada.

Pero más temprano que tarde la verdad, si realmente es una sola, aparecerá sobre el horizonte para despejar oscuridades y tormentas. Los resultados de la reformulación nacional a la que nos someterá la aplanadora multicolor parlamentaria ley urgente mediante, se multiplicarán con las disposiciones del nuevo presupuesto.

En países como Argentina, Brasil y Chile los resultados económicos y sociales de las políticas neoliberales están a la vista. A pesar de ello, Macri, Bolsonaro y Piñera conservan niveles de apoyo que van mucho más allá del diminuto núcleo concentrado de los realmente beneficiados. Amplias capas medias y sectores de las clases más perjudicadas por el sistema sienten temor/odio ante los Lula, el Peronismo de los Fernández y el progresismo de las Bachelet o los Lago.

Dimitir de las esperanzas de construir un futuro mejor, más justo, solidario, cooperativo… Esto no está dentro de las expectativas de los sectores más conscientes de nuestras sociedades. Asoma en el horizonte una propuesta. Conformar una Intersocial que represente y defienda los intereses más amplios y generales de la sociedad es todo un desafío. No hay que Dimitir de ese esfuerzo.