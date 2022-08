Dinara negó permiso a ONG para ayudar a un lobo marino en mal estado de salud

La Dinara negó a la organización SOCOBIOMA, el permiso para socorrer a un lobo marino subantártico (Arctocephalus tropicalis), no común en nuestras costas, cuyo estado de salud ha estado empeorando desde que fue visto por primera vez hace 12 días. La organización no gubernamental publicó a través de sus redes sociales que la negativa de la Dirección de Recursos Acuáticos se debió a que el Tratado Antártico no lo permitía. “Creemos que este tratado no contempla este tipo de situaciones, sino que es un método para proteger a la biodiversidad y recursos de la Antártida de no ser explotados”, sostuvo la ong que en horas de la noche de este lunes volvió a pedir autorización y se les indicó que esperaran hasta mañana que un técnico decidirá si podrán actuar o no.

“Nuestros tiempos para actuar claramente no son los mismos que los de las autoridades en cuestión. Esperemos que no sea demasiado tarde para poder ayudarlo, es muy frustrante para nosotros, pero si la autoridad da la orden de no actuar en este caso hay que acatar esa orden. Seguimos en los caminos del diálogo con las autoridades a la espera de una respuesta favorable y permisos necesarios para actuar”, finaliza la publicación.