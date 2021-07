DINARA: proyecto en Isla de Lobos no debe implementarse en época de reproducción

Jaime Coronel, director de la DINARA, afirmó que, si bien el organismo que encabeza no está en contra de un proyecto turístico para Isla de Lobos, hay que preservar a los animales y que su implementación debería tener en cuenta no molestar en la época de reproducción que coincide con la alta temporada de visitantes. Coronel explicó que, así como el avistamiento de ballenas constituye un atractivo turístico, también hay que recordar que vienen a cumplir parte de su ciclo y por lo tanto hay que cuidarlas.

El avistamiento, como parte del turismo, hay que cuidarlo y preservarlo tanto por los cetáceos como por las personas; no debe haber intervención en el ciclo y por eso hay normas que protegen a los animales.

El caso del proyecto turístico para Isla de Lobos, dijo el jerarca, debe medirse con iguales parámetros: la isla tiene el carácter de reserva y así la mantiene la DINARA y por eso no está permitido el desembarque.

Si bien el proyecto “es interesante”, el recurso turístico deberá observar las medidas suficientes para que no haya intervención; Coronel admitió que había conversaciones con jerarcas de la IDM aunque reconoció que el “pero” estaba en que la acción humana no puede terminar con intervención sobre los animales.

“Lo ideal sería que ese turismo se realizara fuera de la etapa reproductiva que en principio sería a contraturno de la temporada turística”, afirmó.

Fuente: FM Gente