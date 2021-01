ACTUALIZADO 24:00 horas

En el correr del día circularon varias informaciones sobre la mancha detectada en el mar entre Punta Ballena y José Ignacio. La primera en dar información fue la Armada, que en un twitter informaba que “luego de la extracción de una muestra por parte de un Ingeniero de la IDM, se concluye que se trata de una especie de un organismo dinoflagelado causante de la marea roja”. Más tarde la intendencia de Maldonado informó que con el aporte de un técnico y análisis de laboratorio halló “organismos propios de marea roja” en una “mancha” sobre el mar detectada sobre el mediodía de este miércoles por un helicóptero de la Armada Nacional, explicó la directora de Medio Ambiente de la intendencia Bethy Molina.

La declaración de “marea roja” sin embargo la definirá la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Dinara-MGAP) que recibió las muestras extraídas por la intendencia. Para configurarse la “marea roja” es determinante la concentración que se encuentre.

De confirmarse quedaría prohibida la ingesta de moluscos bivalvos como mejillones, almejas y berberechos mientras dure el episodio.

La ubicación de la formación de estos organismos es cambiante por el accionar de las corrientes y los vientos siendo encontrada en primera instancia en zona de Isla de Lobos y luego frente a la Brava, aunque a última hora de la tarde no estaba en esos puntos. En el caso de un fenómeno similar frente a La Paloma en Rocha ya se confirmó que se trata de “marea roja”. No hay limitaciones para los baños de playa porque no se encuentra próxima a la costa, aunque hay recomendaciones para los surfistas debido a que los organismos liberan amoníaco que puede causar irritación en la vista, informó la IDM

Alexander affine

Por su parte, el Ministerio de Ambiente informó que la mancha en el mar, detectada entre José Ignacio y Punta Ballena, se trataría de una floración de Alexandrium affine. “En base a las consultas realizadas, las evidencias y los antecedentes registrados en la zona, destacando la necesidad de un análisis de laboratorio que lo confirme, indica que muy probablemente se trate de una floración de Alexandrium affine”.

Según la cartera de estado “se trata de un dinoflagelado no tóxico, bioluminiscente, que puede generar floraciones en la costa cuando la temperatura del mar es elevada, y las mismas tienen aspecto de mancha marrón-rojiza que se mueve con la masa de agua”.

Asimismo, el comunicado aclaró que el fenómeno “no constituye riesgos a la salud, aunque sitios con alta acumulación pueden generar un leve ardor en los ojos. Se recomienda evitar su contacto si fuera el caso. Durante la noche genera grandes parches de bioluminiscencia de tonalidad azulada”.

Un rato después, el ministro de Ambiente, también informaba en su twitter sobre la mancha, pero en oposición a lo que decía la página de su propio ministerio, Peña afirmaba que sí se habían realizado exámenes de laboratorio que habían confirmado que se trataba de Alexandrium affine.

Ya a última hora de la noche DINARA se expidió sobre el tema: “Frente a las diferentes consultas recibidas, Dinara informa sobre la mancha marrón terracota que se registró a través de imágenes aéreas en la costa de Maldonado y que también fue registrada en menor medida en Rocha. El organismo corresponde a una floración de un dinoflagelado no tóxico: Alexandrium affine”.

A fines de enero del año pasado también ocurrió este fenómeno, y en una nota publicada por Montevideo Portal, Ana Martínez Goicoechea, investigadora de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos señalaba que “no es una especie tóxica y no causa daños a los humanos por consumo de moluscos. Se monitorea siempre y no dio toxicidad nunca en moluscos”.

🔴 Ahora: la Armada investiga la presencia de una mancha en aguas de la costa de Maldonado, que se extiende desde Punta Ballena a José Ignacio. pic.twitter.com/pqN6wsN8og — Armada Uruguay (@Armada_Uruguay) January 13, 2021