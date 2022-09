Diputado Cal continúa trabajando en proyecto de ley sobre ciberdelitos y prepara otro sobre protección de datos

Cada vez son más los casos de estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques como cyberbulling, grooming, phishing cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos.

Estas maniobras preocupan al legislador fernandino Sebastián Cal, quien el pasado año presentó un proyecto de ley para la tipificación de ciber delitos y una campaña nacional de educación sobre el tema. Además, está trabajando en una modificación a la ley 18331 (de protección de datos), donde las empresas, públicas o privadas, que manejen determinada cantidad de datos de personas, tengan que tener un nivel mínimo de seguridad. Este proyecto aún no fue presentado y Cal esperará a que se apruebe el proyecto sobre ciberdelitos para presentarlo.

Por este tema, el pasado jueves se realizó en el Palacio Legislativo una conferencia sobre ciberseguridad encabezada por el legislador local, que contó con la presencia del ministro del Interior Luis Heber y del subsecretario de Defensa Nacional Cnel (R) Rivera Elgue, entre otras autoridades.

Durante el transcurso de la actividad, Cal explicó que el proyecto surgió de las necesidades que la gente le había hecho llegar: personas que tenían problemas con una red social, o con su cuenta bancaria, o un adulto que denunciaba que habían contactado a su hijo por una red de pornografía infantil. “No queríamos quedarnos en un proyecto que fuera solamente de tipificación penal, tapando algunas faltantes que tenía nuestro Código Penal, sino que apostamos en un proyecto que se pudiera convertir en una ley de ciber seguridad más compleja, generando herramientas a los bancos y las instituciones de intermediación financiera y también al Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior y distintas empresas estatales”, sostuvo.

La ciberseguridad ya no dependerá solamente de la fuerza de seguridad pública, sino que pasará a ser un tema de cooperación institucional ya que el ministerio del Interior “será el gran articulador, pero también será responsabilidad de todas las empresas que manejan bases de datos”.

Más allá del proyecto, Cal también planteó la necesidad de realizar una campaña de educación “porque hoy quien tenga un teléfono o una computadora al alcance de su mano, está expuesto en mayor o menor grado, y en todas las franjas etarias accedemos a este tipo de tecnología. Este proyecto está orientado a adherir a convenios de cooperación internacional, como es el convenio de Budapest, ya que la mayoría son delitos transnacionales”.

Comando

Por su parte, el subsecretario de Defensa Nacional Cnel (R) Rivera Elgue dijo que, justamente, una de las principales preocupaciones de su ministerio, son los ciberdelitos por lo que esperan colaborar con Cal en la elaboración del proyecto. “Hemos identificado a la ciber seguridad y a la ciber defensa como una de nuestras principales preocupaciones. Este nuevo escenario nos ha llevado a que se esté proyectando y creando un comando conjunto de ciber defensa en el ámbito del Estado Mayor de la Defensa, donde van a integrarse las tres fuerzas, y trabajando en el monitoreo, identificación y neutralización de amenazas que afecten las infraestructuras críticas o aquellos aspectos del funcionamiento del Estado que puedan afectar a nuestro país”.

Moderna, actual y necesaria Para el ministro del Interior, Luis Heber, la iniciativa no solamente es oportuna “sino que es una legislación moderna, actual y necesaria” y si bien la Policía Nacional tiene la unidad de delitos informáticos, cree que es necesario tener una actualización porque “el ciber crimen hoy es más abarcativo en nuestras vidas y debemos adelantarnos a los mismos, no esperar que la urgencia nos obligue a legislar”.

“Hay gente muy capaz en la Policía al frente de la unidad de ciber crimen, que pongo a disposición del trabajo legislativo que se va a iniciar con este proyecto de ley, porque se trata de que la herramienta legal sea una herramienta eficaz en nuestros tiempos. Es muy importante tener a las fiscalías aggiornadas con este tipo de delitos y al Poder Judicial, porque no se trata únicamente de identificar el delito sino formalizar y eventualmente condenar al mismo, porque tiene importantes repercusiones en nuestra sociedad”.

De la actividad también participaron la presidenta de URSEC doctora Mercedes Aramendia, la doctora Graciana Abelenda y el doctor Luis González, integrante de la Cátedra de Derecho Penal de la Udelar.