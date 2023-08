Diputado Casaretto reivindica logros del gobierno nacional en el departamento

Contestando críticas de la oposición a la acción del MIDES y a las gestiones en materia de educación y de salud en el departamento Casaretto recordó que “en el gobierno del Frente Amplio, existía un único refugio del MIDES en Maldonado con 30 cupos en total. Al resto de la gente en situación de calle, se la dejaba afuera. Son testigos de esto, los vecinos de la calle José Bivar, que durante años tuvieron durante las noches a decenas de personas sin techo en las afueras del refugio. Hoy hay varios refugios y todos tienen acceso a una cama, ducha, merienda, cena, desayuno y ropa limpia. Las personas en situación de calle en San Carlos y Piriápolis no tenían a dónde recurrir, y hoy existe un refugio en cada una de esas ciudades”.

Respecto a las críticas sobre la salud en el departamento, Casaretto recordó que “hasta hace 3 años, la gente en La Capuera y en el balneario Buenos Aires no podía enfermarse entre las 18 y las 8 de la mañana porque no había médico en los centros de salud. Hoy hay médico las 24 horas y en el caso de La Capuera una ambulancia para urgencias y emergencias durante las 24 horas también”.

En conjunto

Además, reivindicó el accionar de la Bancada Maldonado que en los últimos días ha anunciado que en unos meses estará funcionando un acelerador lineal en el Centro Oncológico del Hospital Alvariza “algo que el Frente Amplio no pudo concretar desde el año 2018”. Indicó además que lamenta “que el diputado del Frente Amplio no participe de este ámbito que tanto ha logrado para el departamento desde hace casi 20 años y puso como ejemplo la concreción del CTI público, el Juzgado Letrado de San Carlos, la Comisaría de la Mujer y la Ley de Usurpación entre otros logros”.

Por último el legislador blanco se alegró de que en esta Rendición de Cuentas, Maldonado cuente con un nuevo liceo en el barrio San Martín, indicando que “habrá un Centro María Espínola en esta populosa zona de la capital departamental”.