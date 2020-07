Alumnos de 5to año del Liceo de Punta del Este informaron al diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, sobre la entrega, por parte de docentes, de folletos con críticas hacia el gobierno y la Ley de Urgente Consideración, en el centro estudiantil. Tras la denuncia de los estudiantes, el diputado elevó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por posible violación al Estatuto del Funcionario Docente.

“Los alumnos me pidieron una reunión y me llamó la atención porque es raro que la juventud se interese por temas políticos. La reunión era para realizarme esta denuncia y traerme lo que les habían entregado en horario de clase” explicó Cal a Correo de Punta del Este y agregó que su preocupación está focalizada en el posible proselitismo cometido por los profesores.

Denuncia

“Fuera del horario de clase y fuera del recinto de estudio los docentes pueden entregar lo que quieran. Los profesores tienen todo el derecho de entregar cualquier tipo de folletería. Mi preocupación es que esto, según me manifestaron los alumnos, fue entregado en horario de clase” aclaró y dijo que después de hacer pública su denuncia no ha recibido manifestaciones de estudiantes de otras instituciones que denuncien la misma situación, pero explico que sí se han comunicado con él padres y alumnos del mismo liceo para confirmar lo sucedido.

Causal de destitución

En el pedido de información que envió a las autoridades del MEC el diputado denuncia la violación a la Ordenanza número 45 del Estatuto del Funcionario Docente, que en el artículo 3, inciso 3 (donde consagra los deberes específicos de los profesores) explica: “deben abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del Ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será preceptiva causal de destitución”.

Sobre esto, Cal dijo: “no tengo ningún tipo de intención, más en este momento como el que estamos pasando. Espero que eso no pase de un tirón de orejas, que no pase de un recuerdo de que no lo pueden hacer. Pero dentro de mi tarea como legislador está recibir denuncias y canalizarlas”.

“Esto me sorprendió porque creo que los docentes son conocedores de sus derechos”, agregó. Según informó, en el pedido de información adjuntó el folleto entregado por los estudiantes.

La respuesta de parte del ministerio no ha llegado, pero Cal dijo que esto no lo sorprende, ya que entiende que la situación demanda que se realice una investigación.

“Yo espero que a esto se le dé la seriedad que se merece. Nosotros tenemos que apuntar a centros de estudio que generen mentes críticas, mentes libres y pensantes, y eso está muy lejos de que se pueda realizar cualquier tipo de proselitismo como se hizo en este caso. Yo soy un gran defensor de las libertades del individuo, pero también soy un gran defensor de los derechos y la educación pública. Sin duda uno de los capítulos de la LUC al que mayor dedicación e interés le dediqué fue al de educación” expresó.