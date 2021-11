Diputado Echeverría presentó proyecto de ley para facilitar la instalación de universidades extranjeras en el país

El diputado nacionalista Diego Echeverría presentó este martes en el Parlamento un proyecto de ley que apunta a fortalecer la educación superior en el país y a ampliar la presencia y la oferta educativa. El objetivo de la iniciativa es que las universidades extranjeras puedan instalarse en Uruguay con más flexibilidad y certezas.

Refiere a instituciones extranjeras que, cumpliendo con los requisitos formales y sustanciales previstos en la normativa vigente, proyecten impartir enseñanza universitaria en una o más áreas de conocimiento. “En un mundo cada vez más globalizado tenemos una oportunidad enorme de captación de inversiones también vinculado a lo académico”, expresó el legislador.

“Más allá de que es una posibilidad cierta para todo el país, sin dudas nuestro departamento (Maldonado), tiene las características geográficas, sociales y académicas para captar Instituciones extranjeras. Está comprobado en el mundo que estas inversiones generan trabajo directo e indirecto, a nivel docente, de servicios, inmobiliario, hotelero, gastronómico, transporte, etc. “Es bienestar para nuestra gente”, sostuvo Echeverría.

Los pilares donde se apoya el Proyecto de Ley son:

– Reconocimiento de personería jurídica. Se reconocerá la personería jurídica que tengan las instituciones extranjeras de acuerdo con las normas vigentes de Derecho Internacional Privado a los efectos de la autorización para funcionar en el país y obtener el reconocimiento de nivel académico, sin que sea preceptivo que actúen como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, ni será preceptivo que ajusten sus estatutos a las exigencias de derecho interno si no vulnera el orden público internacional

– Aprobación de asignaturas en el exterior. Una vez que la institución extranjera sea autorizada, se reconocerán las asignaturas cursadas y aprobadas por sus alumnos en la misma institución en el exterior, que no podrán exceder el 25% (veinticinco por cierto) del total de los créditos o asignaturas de la carrera.

– Requisitos del personal docente. Durante los cinco primeros años contados desde la autorización, al menos el 50 % (cincuenta por ciento) del personal académico deberá estar integrado por ciudadanos naturales o legales, o residentes en el país por un lapso no inferior a tres años, y en el caso de postgrados, 20 % (veinte por ciento) en áreas de escasa existencia de expertos a nivel local. En los siguientes años, se estará a lo que disponga la reglamentación.

– Modalidades educativas telemáticas. El Poder Ejecutivo, reglamentará las exigencias para la admisión de aprobación de asignaturas mediante modalidades de educación telemáticas de instituciones de enseñanza extranjera y la creación de entornos virtuales o su gestión en el país a efectos de su reconocimiento. No se reconocerá el dictado de una carrera de grado por una institución de enseñanza extranjera exclusivamente bajo la modalidad telemática

“¿Quién puede dudar que tenemos todo para ser una referencia de la educación universitaria abierta al mundo? Para eso hay que hacer varios cambios al actual sistema, que es lento, burocrático y poco amigable, para avanzar hacia un sistema abierta y que brinde oportunidades”, concluyó el Legislador.