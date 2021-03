El diputado colorado Eduardo Elinger elevó en las últimas horas una exposición escrita en la que denuncia a una empresa cementera ubicada en la Ruta 39 por verter desechos en la vía pública y solicitó, además, una inmediata inspección en el lugar “en virtud de los daños colaterales o externalidades que su funcionamiento depara al ambiente cercano”.

Elinger sostuvo que pudo verificar personalmente que en el lugar, próximo al Polo Logístico, el producto de lavado de camiones que mezclan el hormigón, es vertido directamente sobre la vía pública obstruyendo de esta manera las cunetas de desagüe paralelas a la Ruta.

Sin control

“Se observa in situ que, no sólo no existe contención logística alguna para impedir que dichos vertidos escurran libremente hacia el dominio público cuando se procede al lavado de camiones de mezcla, -sin control o clasificación de su sedimento residual (material que endurecido genera verdaderas capas sólidas en el terreno natural, desniveles, grietas, facilita estancamientos de agua de lluvia o derrumbes de suelo, etc)- sino que también, existen emanaciones fétidas por aguas servidas, procedentes de áreas de servicios higiénicos de la empresa, cuyas cámaras de saneamiento están obstruidas; toda esta materia, descendiendo deliberadamente hacia una cañada próxima, hasta encontrar la deposición final en un entorno arbóreo de años, que completan el hábitat del lugar”, denunció el diputado en su exposición escrita.

Asimismo, Elinger destacó que la zona está teniendo un gran crecimiento urbanístico, con desarrollo comercial sostenido, y donde además se ubica el complejo de viviendas URBANESTE, “lo que da indicios evidentes de los impactos sanitarios y de desarrollo urbano que la presente situación conlleva”.

“Creemos de urgente necesidad realizar la inspección de lugar donde la citada empresa se implanta y genera esta compleja situación de impacto ambiental negativo que, según nos manifiestan los vecinos, data de años y se agudiza cada vez más”, sostuvo.

En su escrito el diputado adjuntó imágenes del lugar tomadas este domingo algunas de las cuales se ven en la presente nota y solicitó que su exposición sea enviada al Ministerio de Ambiente, con destino a la Dirección Nacional de Ambiente y Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental; al directorio de OSE – UGD Maldonado; a la Intendencia Departamental de Maldonado con destino a la Dirección General de Obras y Talleres y Dirección General de Gestión Ambiental; a la Junta Departamental Maldonado y por su intermedio, a la Comisión Medioambiente y las Bancadas representadas en la misma y al Municipio de Maldonado.