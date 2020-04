El diputado nacionalista Diego Echeverría remitió días atrás dos exposiciones escritas. Una al Ministerio de Desarrollo Social, en la que expresó su preocupación por la población que se encuentra en situación de calle en el departamento. Y otra dirigida al Ministerio del Interior interesándose en la situación que se podría estar viviendo actualmente en la cárcel de Las Rosas.

Sobre la situación de la población en situación de calle, el diputado dijo que “obviamente es un sector de extrema vulnerabilidad sanitaria en las actuales condiciones, pero esa vulnerabilidad y eventual riesgo” se ve incrementado ahora con las condiciones climáticas “que estamos empezando a vivir en el país”. No es la primera vez que Echeverría se preocupa por las condiciones del Refugio del MIDES que se encuentra en Maldonado Nuevo, el que según dijo “no solo no ha podido dar respuestas a las situaciones de los últimos tiempos” sino que con la actual crisis sanitaria del Covid 19 se encuentra ante una dificultad aún mayor. En recorridas realizadas en los últimos días, “así como información que nos ha llegado”, se pudo constatar un incremento en la población en situación de calle, pero además “podría llegar a seguir aumentando por las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia”.

El diputado considera urgente una intervención desde organismos nacionales en esta materia, así como inversión en infraestructura y recursos humanos, y “continuar con una fluida interacción con las autoridades departamentales como se viene realizando, aspecto que sin dudas ha redituado en un mejor rendimiento en las acciones concretas de políticas sociales que se han instrumentado”.



La cárcel

En la otra exposición, remitida al Ministerio del Interior, Echeverría expresa preocupación por la situación sanitaria de la población carcelaria en el establecimiento local. “Es pública la situación de hacinamiento en la que se vive en muchos establecimientos carcelarios del Uruguay, por lo cual es inevitable que se plantee la posibilidad de un riesgo sanitario en este establecimiento en particular, más aún, tomando en consideración situaciones como las vividas recientemente en el Hospital Vilardebó”.

“Sabemos del seguimiento que se la ha dado a la población carcelaria, como nos ha expresado el propio ministro, pero en nuestra calidad de Representante por el Departamento de Maldonado quisiéramos hacer un seguimiento específico de este establecimiento. Por lo anteriormente expuesto, agradecemos nos informe y nos dirija a las autoridades en la materia específica para poder atender esta temática tan delicada desde el punto de vista sanitario y social.