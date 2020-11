Son más de 50 los trabajadores del Casino Nogaró que siguen al día de hoy sin poder trabajar. Esta situación fue trasladada a varios actores políticos del departamento y en las últimas semanas, el tema se ha puesto sobre la mesa con el gobierno.

El pasado martes, el diputado frenteamplista Eduardo Antonini se reunió con el Director Nacional de Casinos, Gustavo Anselmi para plantearle una doble preocupación: la situación de los funcionarios del Casino Nogaró que están sin trabajar desde marzo y la negociación por una relocalización de los mismos.

“El casino cerró el 15 de marzo, los casinos volvieron a abrir con protocolo sanitario el 5 de agosto, pero en este caso, éste que era un híbrido privado-público, por problemas con la empresa privada no se abrió y quedaron 56 trabajadores de Casinos del Uruguay a los que no se le permite el ingreso al casino”, detalló el diputado.

Según dijo, Anselmi aseguró estar buscando medidas para que no se dé una pérdida de puestos de trabajo. “Los trabajadores reciben un salario bastante bajo, que se compensa con las ganancias en sala como propinas y al estar impedidos de trabajar están cobrando el salario mínimo. Hay un subsidio que está planteado por parte del Director de Casinos que está en trámite burocrático, ahora está en el Tribunal de Cuentas y todavía no ha llegado para poder cubrir una compensación por días para los funcionarios”, indicó.

Por su parte, el diputado nacionalista Diego Echeverría, se reunió la semana pasada con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado para tratar el mismo tema, y según contó a Correo de Punta del Este, desde el gobierno se mostraron “abiertos al diálogo”.

“Pusimos sobre la mesa la situación de los trabajadores del Casino Nogaró que hoy están sin trabajar, especialmente los que son empleados de la Dirección General de Casinos y exploramos diferentes posibilidades que no impliquen la relocalización”.

Relocalización

Según informaron ambos diputados a este medio, la relocalización de los funcionarios en casinos de la Zona Metropolitana fue una de las opciones que planteó la empresa en la negociación con los funcionarios. Esto obligaría a varios de ellos a trasladarse a trabajar a casinos de Piriápolis, Atlántida y Montevideo.

Una de las posibilidades que Echeverría habló con el subsecretario de Presidencia y que así también, trató el diputado frenteamplista con el director de Casinos, fue que los empleados del Casino Nogaró fueran absorbidos por la sala de juegos de Punta Shopping “y de esa forma se equiparara salarialmente a los trabajadores de Punta Shopping”, dijo Echeverría.

Antonini informó que habló esta misma posibilidad con el Director de Casinos y agregó que el gremio de funcionarios está negociando en el Ministerio de Trabajo la posibilidad de hacer algunas distribuciones de forma rotativa en los diferentes casinos de Piriápolis, Montevideo o Atlántida.

Repartidos

Otra de las opciones que mencionó el diputado nacionalista fue que los empleados fueran contratados por “algunas de las reparticiones del Ministerio de Economía (MEF), como puede ser Catastro, DGI o Aduanas, ya que son empleados del MEF al ser empleados de la Dirección General de Casinos”.

Según dijo Echeverría, en su reunión con Álvaro Delgado, “se estudiaron las posibilidades y se estableció una línea de diálogo, en la que creo que tiene que participar el MEF, la Dirección General de Casinos, la Dinatra y de esa forma buscar soluciones que contemplen la conservación de empleo y conservación salarial”.

Un verano sin Nogaró

Ambos diputados coincidieron en que la situación es de negociación y diálogo y que aún no se puede hablar de posibles fechas de reapertura del Casino Nogaró.

“Esto es un proceso de negociación y de búsqueda de posibilidades que tiene que ver con la reapertura a futuro. La idea es que el Nogaró vuelva a abrir y que la gente no pierda el trabajo.

Poner fechas sobre la mesa es muy difícil, por lo pronto el dialogo está abierto y esperamos que llegue a buen puerto”, comentó Echeverría.

Por su parte, Antonini añadió: “el Director de Casinos nos dijo que en cuanto terminen los litigios con la empresa privada, está en los planes abrir el Casino Nogaró y seguir manteniendo las fuentes de trabajo. Estamos hablando de un casino que es un atractivo turístico y forma parte de la rica historia de Punta del Este, pero su apertura depende de los litigios legales que tiene la empresa con el Estado. Es imposible saber cuándo abre, pero creo que hay una perspectiva de que vamos a pasar un verano sin el Casino Nogaró”.