Diputados del FA denunciaron ante la Fiscalía actuaciones “perpetradas” por Germán Cardoso

Una delegación de legisladores de la Bancada de Diputados del Frente Amplio se constituyó ayer en la sede del Ministerio Público y Fiscal para radicar una denuncia ante la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos por los “hechos aparentemente delictivos que involucran al Sr. Germán Cardoso Ferreira.

Los legisladores de la coalición de izquierda denunciaron los hechos ante la fiscalía a partir de la iniciativa del diputado Eduardo Antonini del Movimiento de Participación Popular por Maldonado.

La denuncia, a la que tuvo acceso Correo de Punta del Este, no dudó en calificar como “actuaciones perpetradas” las realizadas por el diputado Germán Cardoso en su condición de ministro de Turismo. “Como resulta público y notorio, una serie de hechos en lo que el principal involucrado es el Sr. Germán Cardoso fueron denunciados públicamente por el ex director de Turismo, Dr. Martín Pérez Banchero hace algunas semanas, los mismos generaron gran trascendencia y preocupación pública, motivo que sustenta que sean investigados a los efectos de dilucidar las eventuales responsabilidades penales correspondientes”, dice la denuncia.

En la denuncia, los legisladores del Frente Amplio calificaron de “arbitrariedad” al emplear el mecanismo de “compra directa como regla y no como excepción”. Este mecanismo, agrega el documento, fue efectuado sin “fundamento detallado alguno, sin certificación del gasto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y en flagrante violación a lo dispuesto por el artículo 33º del TOcaf”. Sobre este aspecto, la denuncia recordó las palabras formuladas por Pérez Banchero en el semanario Búsqueda cuando el ahora exfuncionario denunció que durante la gestión de Cardoso todas las compras se realizaban por compra directa y no por procesos competitivos tal como lo establece el TOCAF. La denuncia recordó lo ocurrido con la contratación directa de dos empresas para la publicidad en la vía pública para la temporada pasada. Estas dos compras, de acuerdo a la denuncia del Frente Amplio, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas y también señaladas por el Ministerio de Economía y Finanzas. “No se trata de un mero incumplimiento formal de un intrascendente requisito cuasi burocrático. Muy por el contrario, de dicho expediente surge que el denunciado contrató por un monto millonario y en forma directa”, agregó.

La denuncia recordó el caso de la contratación de la firma Kirma Service cuya propuesta fue acercada al ministerio por dos asesores directos de Cardoso, el empresario Elbio Rodriguez y el abogado Daniel Reta. “Otra situación idéntica en cuanto a su indudable relevancia penal es la contratación a tres empresas por parte del ministerio de Turismo por un total de $17.613.075, contratación que no contó con el asesoramiento de la referida agencia”; añadió.

Netcom

La denuncia también recuerda el mecanismo de contratación de la firma Netcom que se conoce también como Satenil SA. “El 14 de abril de 2020 la empresa referida presenta una propuesta de publicidad al ente estatal, que se archiva luego de que la Dirección de Turismo informara que no contenía una propuesta concreta con detalle de precios”, señaló. “Posteriormente de dicha iniciativa la empresa vuelve a insistir con su propuesta, en octubre del mismo año, por un monto cercano a los $40.000.000 la cual vuelve a ser archivada, en este caso porque se proponía de parte de la empresa una pauta publicitaria anual, motivo que desde la dirección de Turismo no era conveniente. ¿Qué ocurre luego? En diciembre del año 2020 se da inicio desde el Ministerio de Turismo a un nuevo procedimiento de contratación de forma directa para la contratación en vía pública para la temporada 2020/2021, allí son contratadas tres empresas, una de ellas Satenil, por un importe de $13.746.399”, sostiene la denuncia al recordar otras propuestas similares.

La denuncia también incluyó las contrataciones que no pudieron ser concretadas por no cumplir las normas antilavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Ese es el caso de tres contrataciones. “A una de ellas, Cisneros Interactive Panamá SA, por U$S 140.000, por encontrarse el banco pagador ingresado en un banco que integra la lista gris del GAFI, pago rechazado por el BROU y la otra a la firma KIRMA Service OU, creada en Estonia, por un monto de U$S280.000 por no cumplir con la disposición del artículo 234 del Toplaft, por resultadas vulneratoria de la política de prevención de lavado de activos”, asegura la denuncia. “No puede calificarse de otra forma que no sea como alarmante la contratación de forma directa a dos empresas cuyos pagos fueron rechazados por el BROU”, indicó. “Nuevamente: no estamos aquí ante meros incumplimientos ritualistas procedimentales de normas cuyo fundamento no tiene carácter sustancial importante. Muy por el contrario, estamos ante una escandalosa situación en la que se contrató de forma directa a una empresa con sede en Estonia sin ningún tipo de referencia, ni antecedentes previos por un monto de U$S280.000. A su vez, una empresa que no tiene sede, ni representantes en nuestro país”; añadió. “Por qué extraña vía se contactó a dicha empresa sin sede, ni representantes en Uruguay? ¿Cómo llega una ignota empresa estonia a ser contratada de forma directa, en forma millonaria, por el denunciado?”; continúa la denuncia.

Puño y letra

La denuncia sostiene que Cardoso conformó, junto al abogado Reta, “de su puño y letra facturas que no debió conformar”. “El ex ministro Cardoso no debió conformar facturas, cuando lo regular es que lo haga el ordenador del gasto asignado a seguir en las campañas”, indica el documento al señalar que el asesor Daniel Reta “también conformaba facturas”.