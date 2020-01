La madre de la joven estadounidense que denunció haber sido víctima de una suerte de “capricho” de un profesor de química, se reunirá mañana con la directora de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central del Anep para dialogar sobre el asunto. La jerarca, Verónica Massa, ya leyó todos los antecedentes, publicados en diciembre pasado en Correo de Punta del Este y aseguró que el profesor no podía haber calificado con un 0 el trabajo de una estudiante tan calificada y agregó que la inspectora regional “no tenía derecho a imprimir el nombre de mi hija en el periódico”, comentó la mamá de la joven. Como fue dicho en su momento, la chica tenía las mejores notas y solía salvar todas las pruebas con 11 sobre 12.

En una carta remitida a esta publicación, la inspectora respaldó al profesor cuestionado y mencionó cómo se llamaba la estudiante que reclamaba.

La Dirección de Derechos Humanos fue creada en mayo de 2006, con el propósito de “generar un espacio institucional especializado que, a través de instancias de asesoramiento y acciones concretas en territorio, implementara políticas públicas, desde una perspectiva de derechos humanos, en coordinación con los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, otros organismos estatales e internacionales”. La repartición es dirigida por Verónica Massa Arnold.

Inteligencia y educación

A todo esto, tras conocerse el caso que padeció la estudiante, hubo cientos de personas que se comunicaron con su madre a través de las redes sociales, donde la señora tiene caso 9.000 seguidores en razón de que se dedica al rescate de perros enfermos o extraviados. Por lo general, todos los remitentes manifestaron comprender y apoyar a la señora y a su hija.

“Conozco a esta madre e hija desde hace años. No solo son increíbles con los cachorros que rescatan, sino que la hija es increíblemente inteligente, educada y simpática. Me siento furioso cuando veo lo que este profesor y el Consejo de Educación Secundaria le ha hecho a esta encantadora adolescente”, dijo un profesional.

Una señora agregó: “La mezcla de sentimientos que me genera que van desde la rabia, enojo, tristeza e impotencia por no poder ayudar es tan grande!. Solo personas con un grado de inferioridad tan grande pueden hacerle algo así a una adolescente. Por suerte ella no está sola, cuenta con el apoyo de su madre que estará ahí para defenderla. Fuerza a tu hija y que sepa que ninguna persona que se sienta intimidada por sus conocimientos y su hermosa forma de ser, la hagan sentir mal. Es él el del problema, no tú; lamentablemente, te usó para sentirse superior o con poder, pero todo tiene vuelta en esta vida”, indicó.

Una señora llamada Rebeca añadió: “Conozco a esta chica y sé que no hizo nada de lo que el profesor la acusa. Vi su trabajo y vi cómo trabajó arduamente para realizarlo. Sé lo que ha pasado y lo que aún padece. El C.E.S….. sin palabras, un horror, vergüenza es lo que me provoca. Alguien debe tomar medidas. Pero mientras tanto, todos podemos aportar de nosotros mismos compartiendo esta noticia para que se sepa. Porque conocer es poder”, señaló.

“Una pena”

Habló también un señor de nombre Carlos. “Conozco a la familia de la chica, su mamá es una buena persona y realmente lo que quiere es lo mejor para la educación de su hija y la de sus compañeros liceales. Una pena realmente que las autoridades no tomen cartas en el asunto”.

Mateo, en tanto, estimó que “las decisiones que tomen los profesores deberían estar justificadas. En este caso, claramente el profesor tiene algo en contra de esta adolescente, algo personal. Me molesta que todo quede tapado y no haya respuesta pública por parte de los inspectores. Claramente están cubriendo los caprichos del profesor. Pero cuidado, que cuando todo salga a la luz, los involucrados van a tener que enfrentar las consecuencias!”, advirtió

Por último, una señora llamada Verónica convocó a que “se siga adelante con la pelea por la justa calificación y exoneración de la materia de la alumna, ya que como exestudiante de liceo público, hemos visto y vivido muchas injusticias a este nivel y estás circunstancias ponen en juego no solo la educación de los alumnos, sino que también las ganas de salir adelante y esforzarse por estudiar y ser mejores alumnos. Adelante con la causa de esta madre y su hija que optaron por la educación pública porque ella creía en apoyar la educación pública y se ha cometido una situación de suma injusticia educativa”, agregó.