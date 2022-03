Dirección General de Registros retomó recepción presencial de documentos

La directora general de Registros, Daniella Pena, remarcó que la dirección se transformará para gestionar más trámites en línea, ya que es una herramienta fundamental para atraer inversiones. Por otra parte, confirmó que se reanuda la recepción presencial de documentos, modalidad por la que ingresaron 3.000 el primer día.

Pena, en diálogo con Comunicación Presidencial, afirmó que no hay inversión posible ni dinamización de la economía si no se les ofrece a los inversores los plazos prometidos cuando se los invita a venir a nuestro país.

“En 2022 aumentarán los registros en línea, la idea es que en 2023 tengamos un porcentaje importante de documentos online”, informó la funcionaria y añadió que uno de los objetivos es una mayor aplicación de tecnología.

También acotó que la Dirección General de Registros de Uruguay participa activamente en las redes registrales en Iberoamérica y en otras regiones, donde se reafirma que el mundo camina a través de documentos electrónicos.

Pena agregó que en el organismo comenzó una transformación para mejorar el trabajo. Mencionó como ejemplo que en breve se implementará la constitución de sociedades por acciones simplificadas de forma digital, sin la necesidad de que los usuarios concurran a las oficinas de las 21 sedes en todo el territorio nacional.

Este proceso culminará con lo que se denomina “soporte notarial electrónico”, de manera tal que los documentos viajen sin necesidad de papel. “El mundo va por ahí y en los registros públicos de Uruguay no podemos quedar atrás”, advirtió.

Presencialidad

Por otra parte, Daniella Pena informó que a partir del lunes 14 se reinició el ingreso presencial de documentos, sin necesidad de agendar. Al respecto, señaló que desde enero de 2022 se trabajaba para volver a ello, además de unificar los locales donde ingresa el mayor caudal de documentos. “Anteriormente, cada registro estaba en un piso distinto de la Galería del Notariado, lo que llevaba pérdida de tiempo”, aclaró.

Los nuevos locales habilitados en el subsuelo de la galería otorgan una nueva dinámica laboral que permite optimizar el tiempo. En ese lugar funcionan los Registros de la Propiedad, sección Mobiliaria, Inmobiliaria y Registro de Personas Jurídicas. “Volvimos con tecnología y registros modernizados”, remarcó.

El Registro de Actos Personales se ubica en el segundo piso y allí se mantiene el sistema de agenda para los Registros Departamentales que ingresan documentos de otras sedes.

La directora informó que en todo el país ingresaron 3.017 documentos, cuando el histórico oscila entre 1.300 y 1.700, ya sea por comercio, automotor, inmobiliario, embargos, restricción de embargo y cancelaciones.

También destacó que se instauró un tótem con la finalidad de que los usuarios puedan visualizar desde sus celulares el turno del llamado. En ese sentido, detalló que cada gestor lleva de 2 a 10 documentos y que los escribanos gestionan sus propios trámites.

Fuente: presidencia.gub.uy