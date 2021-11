La directiva de la Asociación de Trabajadores Enjoy Uruguay (ATEU) fue recibida este martes por el presidente Lacalle Pou. Los funcionarios del complejo hotelero habían solicitado esta reunión cuando aún no había una fecha oficial de reapertura del establecimiento hotelero, pero según informaron, por motivos de agenda no habían podido ser recibidos. De todos modos, su interés por comunicar las inquietudes y preocupaciones de la asociación, se mantienen aun después de la reapertura.

“Las interrogantes que le trasmitimos, fueron siempre mirando el futuro laboral de todos, y la necesidad de que las fronteras se mantengan abiertas, agilizar todos los trámites para que los extranjeros puedan venir con mayor fluidez, y obtener con eso más reintegros de trabajadores, abandonar los seguros de paro, y recontratar trabajadores eventuales. Los empleados de Enjoy queremos trabajar, no un subsidio”, explicaron.

Deudas

En la reunión los trabajadores informaron de primera mano al primer mandatario, cuántos trabajadores son, tanto en forma permanente como eventual, cuántos volvieron y cuántos faltan reintegrarse, y también el impacto económico de esas cifras en Maldonado y el país.

“Hay quienes debido a esta situación, no han podido afrontar compromisos financieros adquiridos con anterioridad a marzo de 2020, sabemos que trabajando el día a día es más fácil, pero también hay que afrontar deudas, por lo cual solicitamos se vea lo posibilidad de crear alguna herramienta financiera, ya sea créditos blandos del BROU por ejemplo, para que los empleados puedan usar para cubrir otras obligaciones más onerosas” pedido éste que según informaron, el presidente se comprometió a estudiar.

Pensando en el futuro y en la posibilidad de que la situación del Covid 19 vuelva a traer complicaciones, los trabajadores consultaron cuáles serían las medidas a adoptar. A esto, Lacalle respondió que no está en el horizonte volver a tomar medidas de ese tipo, ya que confía en lo hecho hasta ahora, y en el plan de vacunación que está dando los resultados esperados, “que estamos en condiciones de empezar a aumentar los aforos, y aspirar a retomar la senda anterior a la pandemia”.

Los trabajadores no ocultaron su satisfacción por lo conversado en la reunión “volvimos optimistas, y sin ser desmesurados, queremos compartir ese sentimiento con todos los empleados del complejo, y con la industria turística en general”, dijeron.

Números

Según informó a Correo de Punta del Este el vocero de ATEU, Fernando Bonilla, actualmente se reintegraron 850 funcionarios de los 1000 permanentes, que aún siguen en seguro de paro parcial, es decir que no trabajan todos los días. Además, la convocatoria de personal eventual, que son los que trabajaban en verano, fines de semana, feriados brasileños o argentinos, eventos, congresos, etc, que suelen ser unos 800 trabajadores más, aún no es significativa.