Director de Tránsito salió al cruce de cuestionamientos sobre el accionar de la IDM en la zona del Paseo de la Aguada

Los fines de semana “hay operativos de control de picadas y quizá injustamente no lo hacemos con otros lugares que también se reclama porque vamos a verificar qué pasa en La Aguada”, dijo

El director de Tránsito y Transporte de la IDM, Juan Pígola, salió al cruce de las declaraciones hechas por vecinos de la zona del Paseo de la Aguada, quienes a través de una carta abierta cuestionaron las acciones llevadas adelante por la IDM para combatir, entre otras cosas, la realización de picadas en esa zona de la capital departamental y sostuvieron que de no tener una solución, optarían por implementar “otras medidas de protesta que afectarán el tránsito y la imagen” ante la llegada de los turistas en los próximos días. Ante estas afirmaciones, el jerarca aseguró que sí se realizan inspecciones constantes que han derivado en mejoras en la situación.

Medidas

Pígola sostuvo que entiende como justo el reclamo de los vecinos que tienen un sentimiento de pertenencia hacia el lugar, pero defendió los operativos e intervenciones efectuadas por el gobierno departamental y los implementados junto al Ministerio del Interior. En ese sentido, detalló la instalación de cordones, lomadas, iluminación y la vigilancia del cuerpo de inspectores. En la zona también se colocó un controlador de velocidad para supervisar la circulación por la rambla.

“Queremos y tratamos de ayudar de la mejor manera posible, me he tomado el tema muy en serio y capaz hay que hablar un poco más con las fuerzas públicas porque desde la Dirección General de Tránsito y Transporte se han dado respuestas”.