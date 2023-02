Director del circo Houdini asegura que el cuidacoches golpeado llevaba días acosando a una promotora

Gabriel Jesús Ayroldi, director del circo Houdini, considero que la reacción de su hijo con el cuidacoche en el incidente registrado el pasado sábado en la calle Florida fue “desmedida” y “no correcta” aunque también sostuvo que el cuidacoches tuvo palabras insultantes con una promotora del circo.

Ayroldi, quien se encontraba en Buenos Aires en el momento del incidente dijo a Correo de Punta del Este que apenas se enteró del mismo se tomó el primer vuelo a Montevideo.

“A las chicas que están realizando la promoción del circo por Punta del Este y Maldonado este señor cuidacoches les decía, cada vez que ellas pasaban por esa calle, barbaridades y guarangadas. Así como salió el video del incidente también deben estar las imágenes de los días anteriores cuando este sujeto provocó a las chicas. Si revisan las cámaras debe aparecer eso de los días anteriores”, narró Ayroldi.

“El último día, el sábado, le dijo a la chica: ‘mirá negrita argentina si querés poner los papelitos en los coches tenés que bajarte la bombacha’. Ese comentario fue el detonante de todo este problema”, agregó.

Violencia de género

“Yo estoy en contra de la violencia y estoy en contra de lo que hizo el chico. Por supuesto que está muy mal todo eso. No se justifican los medios”, afirmó. Ayroldi sostuvo que trató de explicar a la Policía quiénes se encontraban en el circo y que “no era necesario practicar un allanamiento en el mismo” y prefirió no referirse a los incidentes registrados en la comisaría cuando fueron detenidos su padre y su hijo, éste último novio de la promotora.

“Este hombre hace días que venía acosándola, diciéndole cosas. Muchísimos vecinos de la zona se acercaron al circo para contar de experiencias similares con el mismo sujeto. De todas formas, es un problema superado, pero analizamos la posibilidad de llevar al caso a alguna dependencia estatal relacionada con la violencia de género. En Argentina hay mucha presencia estatal. No sé acá”, precisó. Más allá de las idas y vueltas, el empresario considera el caso como un asunto superado y que tiene pensado resarcir al cuidacoches por los días perdidos de trabajo. “Es una forma de dejar atrás todo esto”; explicó. Ayroldi destacó el apoyo recibido de los funcionarios del Consulado de la República Argentina en Maldonado. Su caso, que involucró a su padre y a su hijo, ambos detenidos, fue atendido por una defensora de oficio. “Nos fue muy bien en esta temporada. Queremos seguir trabajando”, finalizó.