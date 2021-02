Una funcionaria de la farmacia y un grupo de trabajadores entre los que hay enfermeros, una nurse y un médico, generaron que desde el viernes se afectaran servicios de ese centro de salud. El director, Dr. Christian Píriz, en diálogo con la emisora FM Gente, no ocultó su molestia, puntualizó que desde este lunes los servicios se normalizarían y no descartó sanciones administrativas para el personal que no cumplió con los protocolos básicos.

El primer caso se detectó el pasado martes (feriado de carnaval) luego de advertir que una funcionaria de farmacia había concurrido a trabajar el viernes, sábado, lunes y martes con síntomas como fiebre y rinorrea.

Salvo el martes, en que la funcionaria estuvo sola en la farmacia, las tres jornadas anteriores compartió horario con otros trabajadores de la sección.

Tras haber enviado a la funcionaria para su casa y habérsele practicado el hisopado, el viernes se conoció que era Covid-19 positiva. De hecho, la mujer era contacto de un caso vinculado al brote de una murga carolina.

Ante el positivo, y el hecho de que el resto de los funcionarios de ese sector habían compartido tres jornadas con la afectada, se tuvo que cerrar la farmacia y someter a testeo a quienes ya tenían 7 días del contacto generado el viernes. Luego se hizo lo mismo con los del ´sábado y este lunes se hisopará a los que restan.

En los hechos la farmacia permaneció cerrada también todo el sábado, los domingos no atiende y recién a partir de hoy volverán a trabajar con aquellos que ya dieron negativo.

El director Píriz explicó que se trata de un notorio caso de “descuido” y que se analiza la posible sanción disciplinaria, por vía administrativa. No desconoció, además, la alarma pública que se generó tras comenzar a difundirse la información de que había un caso positivo que llevó a que, incluso, a que en redes y grupos de whatsapp se dijera que todo el hospital estaba sin prestar servicios a raíz de la situación.

Falta de “auto cuidado”

El otro caso se generó con un paciente internado en el área de cirugía y en el que también se constató apartamiento de los protocolos y descuido personal por parte de trabajadores del centro de salud.

El afectado ingresó el 17 a emergencia con un cuadro abdominal; en emergencias se lo hisopó y el resultado positivo se conoció el pasado sábado, a media mañana.

En ese momento se supo que 10 enfermeros, 1 nurse, 1 chofer y 1 médico no habían usado los equipos de protección que marcan los protocolos en tanto no se descartaba el positivo del paciente.

Además de esos trabajadores también entraron en cuarentena, por el mismo caso, acompañantes del paciente y de otros que compartieron la sala durante los días pasados.

Píriz explicó que ante esta situación, el afectado fue trasladado al Hospital de Maldonado y que el centro de salud carolino continúa funcionando aunque con algún área afectada.

En lo que hace a recursos humanos, 10 enfermeros significan 1/5 del total con los que cuenta ese hospital, y la situación hizo que se recurra a los llamados externos que ASSE utiliza en estos casos para suplir la falta de trabajadores.

El director, que tanto en la pasada jornada como este lunes realiza reuniones de personal por ambas situaciones, no ocultó su malestar ya que los equipos de protección están al alcance de todos los trabajadores, no hay falta de elementos y, por otra parte, los protocolos se aplican desde casi un año atrás por lo que no se puede aducir desconocimiento. “Se trata de situaciones generadas por falta de auto-cuidado”, indicó y también dijo que en el segundo caso se analizará si corresponde aplicar sanciones.

