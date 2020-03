A través de una misiva que se difundió públicamente en estos días, se confirmó la renuncia de los principales representantes del Partido Ecologista Radical Intransigente (Peri) de Maldonado por diferencias con César Vega, fundador y diputado de la colectividad política. La renuncia de los dirigentes implica que el sector no podrá presentarse a las elecciones departamentales del mes de mayo. Según se anunció, los problemas tienen que ver con diferencias del grupo con César Vega.

La extensa carta fue firmada por todos los miembros renunciantes. Entre ellos figura Erika Lehmann, quien iba a ser la candidata a Intendente por Maldonado. También está Germán Suárez, que ya fue candidato a la diputación.

Consultado por Frecuencia Abierta, el programa periodístico de Aspen FM, Suárez dijo que lo ocurrido “es una lástima” y aseguró que el problema se produjo el día en que César Vega asumió en el Parlamento y lanzó varios lineamientos que no fueron compartidos. Ese día habría dicho que “todo aquel que se guíe por la carta orgánica, es un traidor”, lo que no fue aceptado. “Yo me debo a mi equipo, a la gente”, dijo Suárez.

Otros caminos

Los renunciantes aclararon que no ponían en duda que sin el “tesón, trabajo y perseverancia” de César Vega “hubiera sido, quizás, imposible la generación de este espacio de expresión política”.

No obstante, “hoy escogemos otros caminos impulsados no por diferencias en los temas fundamentales que son del interés del mismo, ni por diferencias en sus principios o su programa, sino, y no por ello menos importante a nuestro juicio, por aspectos formales en su funcionamiento interno”, señalaron.

También defendieron la carta orgánica del partido y denunciaron que “hasta ahora ni la Mesa Ejecutiva Nacional, ni las departamentales, han sido electas del modo previsto”. “Tampoco se respeta la autonomía de las convenciones departamentales”, señalaron.

Asimismo, denunciaron que para definir la actividad política departamental no se respeta la libre proclamación de los candidatos a los cargos electivos departamentales “sin la presión del propio fundador del Partido bajo amenaza de ´trancar´ la participación en el acto electoral”. “Creemos inconveniente que un pequeño grupo de personas actúe como si el partido fuera de su patrimonio, disponiendo según su parecer, seguramente con las mejores intenciones, resoluciones que competen a los órganos internos tomarlas democráticamente”, refirieron.

“No hay rencor ni resentimiento, simplemente el reconocimiento de que las formas en la toma de decisiones en el PERI no es la que creemos corresponde a una asociación de personas que debería ser reflejo incuestionable del régimen en el que participa y del que pretende ser parte influyente”, agregaron.

En consecuencia, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), no se presentará en Maldonado en las elecciones departamentales del mes de mayo, aunque se proponía lograr, por lo menos, una representación en la Junta Departamental por vez primera.

La lista estaba encabezada por Erika Lehmann, con Alejandro Cubas, Germán Suárez, Paula De la Fuente y Richard Guerra como suplentes.