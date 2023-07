Dirigentes y militantes del SUNCA se manifestaron este miércoles en la entrada a un fraccionamiento de la Ruta 104

La dura controversia desatada en el ámbito de la negociación por el nuevo convenio colectivo de la industria de la construcción tuvo ayer miércoles otro capítulo cuando dirigentes y militantes del Sindicato de la Construcción y Anexos impidieron el ingreso de un camión con hormigón a un fraccionamiento de la ruta 104 en Manantiales.

”Laguna Estate. Ruta 104. En este momento todo cortado. Soy chofer particular. No tengo nada que ver con el sindicato”, se quejó el conductor del camión al subir un video a sus redes sociales denunciando la situación. Al rato, el pesado vehículo pudo ingresar al predio, conocido por sus lujosas viviendas, algunas de las cuales fueron propiedad del cantante español Julio Iglesias, el petrolero argentino Alejandro Bulgheroni y del empresario Gianfranco Macri, hermano del ex presidente argentino Mauricio Macri.

En tanto, se aguarda con expectativa la asamblea extraordinaria del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA) el próximo jueves 20 de julio. Se espera que una vez el gremio de la industria de la construcción cumpla con esta instancia el acuerdo por el nuevo laudo quede listo para ser rubricado por las tres partes.