La IDM informó en las últimas horas que durante el fin de semana la Dirección de Gestión Ambiental de la IDM realizó varias actuaciones por ruidos molestos. Los inspectores municipales contaron con apoyo policial para poner fin a varios eventos clandestinos. Uno de ellos se llevaba a cabo en el viejo molino de Giot, ubicado en la calle Montesquieu entre Laureles y Albert Einstein en el barrio El Golf, que está abandonado desde hace varios años y donde según lo informado por la IDM había más de 1000 personas, en su mayoría jóvenes. Al lugar se concurrió junto a personal policial y la fiesta se disolvió sin inconvenientes.

El director de Gestión Ambiental, dijo que lo mismo sucedió en un hotel ubicado en la parada 25 donde “había 170 personas y en una casa de familia con una fiesta particular sin autorización”.

En todos los casos “se estaban incumpliendo los protocolos que marca el Ministerio de Salud Pública (MSP)”. Asimismo, agregó que “las actuaciones apuntan a minimizar todo lo que pueda generarnos algún problema sanitario en este momento”, al tiempo que “corresponden a lugares que no están habilitados para tal fin y no cuentan con permisos y autorizaciones”.

Por último, Medina aclaró que en el caso de los disturbios registrados en el puerto de Punta del Este la Intendencia de Maldonado “tiene muy claro hasta dónde puede llegar”. En la vía pública y dependiendo de la jurisdicción corresponde la actuación del Ministerio del Interior y eventualmente de la Prefectura Nacional Naval.