Dispositivo AirTag permitió ubicar cinco kilos de flores de marihuana que habían sido robados de un club cannábico

Dos hombres que habían robado cinco kilos de cogollos de marihuana de un club cannábico, fueron sometidos a la justicia este fin de semana. El robo ocurrió el viernes por la noche, luego de romper el candado de una puerta y fue puesto en conocimiento de la policía por la víctima, quien además informó que dentro de una de las bolsas que contenían las flores, había un dispositivo AirTag y que, por lo tanto, conocía la ubicación de lo hurtado.

Los dispositivos AirTag de Apple son un accesorio para iPhone que brindan una forma segura de ubicar fácilmente cualquier tipo de artículo. Fueron lanzados este año y funcionan con la aplicación Find My de Apple. Constituyen una manera rápida de rastreo ya sea que estén con un bolso, llaves, mochila o bolsas, como en este caso.

Así, la policía pudo hacerse de una dirección, también en zona rural, cercana a Paraje Mataojo. Al concurrir al lugar y realizar una inspección se ubica la marihuana hurtada y, además, se incautan dos rifles calibre 22, un revólver calibre 38, 3 arcos de flechas, 19 flechas, 85 cartuchos calibre 38, un generador eléctrico, teléfonos celulares, lámparas led, 30 macetas con plantas de cannabis, binoculares, garrafa de 13 kg, herramientas varias, un auto Ford Fiesta chapa matrícula argentina, entre otros efectos.

Incautación

Tras las actuaciones de fiscalía, la mujer fue emplazada y los dos hombres comparecieron ante la justicia el pasado domingo. Finalizada la instancia fueron formalizados y como medida cautelar se les impuso prisión preventiva por 90 días.

Américo Pereira Ruiz (27) fue formalizado por la presunta comisión de un delito de tenencia no para consumo, art. 31 del Decreto Ley 14.294, un delito de tráfico interno de armas y municiones, art 9 de la Ley 19.247, un delito de producción de sustancia estupefaciente prohibida, art. 30 inciso 2 de la Ley 14.294 y un delito de receptación, todos ellos en régimen de reiteración real.

Luis Bonilla Sosa (33) formalizado por la presunta comisión de un delito de tenencia no para consumo, art. 31 del Decreto Ley 14.294, un delito de producción de sustancia estupefaciente prohibida, art. 30 inciso 2 de la Ley 14.294, un delito de receptación y un delito de contrabando todos en régimen de reiteración real.

La fiscalía de 2º tuQrno de San Carlos, a cargo del Dr. Jorge Vaz, y los Investigadores de Zona III continúan trabajando en el caso ya que hay varios efectos incautados y se trata de establecer la procedencia, no descartándose que pueda tratarse de producto de otros robos.

Fuente: FM Gente