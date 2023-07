Dos delfines vararon en José Ignacio

Integrantes de dos organizaciones intentan salvar la vida de uno de ellos que no pudo ser devuelto al mar

Dos toninas oceánicas (Tursiops truncatus) o delfines nariz de botella vararon ayer José Ignacio. Diego Rubio y Álvaro Pérez Tort, de Ballenas.Uy informaron a Correo de Punta del Este que sólo uno de ellos pudo ser devuelto al mar. Por su parte, integrantes de las ONG´s Yaqu Pacha Uruguay y Renaceuy.org informaron que con ayuda de vecinos, personal de Prefectura y guardaparques de Garzón, lograron ingresaron al delfín adulto al mar pero no tuvieron la misma suerte con el juvenil, que en más de cinco intentos volvió a la costa y terminó pasando la noche en la playa.

Hoy miércoles continuaba con vida, y a través de las gestiones del Ministerio de Ambiente con Prefectura de Punta del Este y José Ignacio evaluaron la posibilidad de ingresarlo al mar con apoyo de una embarcación o remolcarlo al lado del bote, pero las gestiones se demoraron varias horas y el animal ya estaba más débil, respirando con menos frecuencia, con los ojos cerrados y con poca reacción por lo que se decidió no realizar la maniobra y llevarlo a la playa Garzón con el cuidado de los guardaparques.

Hasta la tarde de este miércoles el delfín seguía en ese lugar donde integrantes de las organizaciones se encargaban de cuidarlo. “Al parecer ahora está más activo que ayer”. Según informaron también, “el delfín segrega una espuma amarillento-verdosa por la zona genital/anal” que aún no saben qué es. “Puede ser producto de una infección de acuerdo con veterinarios extranjeros especialistas en cetáceos. Se tomó una muestra de esa espuma y se harán análisis”.

Todos los implicados en este hecho resaltan y lamentan que Uruguay no esté preparado para el abordaje de estas situaciones. “Se necesita de conocimiento, diálogo y coordinación entre diversos actores y la toma de decisiones conscientes y críticas de las autoridades involucradas. Ojalá a la brevedad comencemos a trabajar en eso. Gracias a todas las personas que ayudaron y se interesaron”.

Fotos: gentileza Álvaro Pérez Tort y Diego Rubio