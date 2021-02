Este sábado, cerca de las diez y cuarto de la noche, la policía fue alertada sobre el ingreso al hospital Elbio Rivero de dos hombres heridos de bala. Se trata de Rúben Morales, de 41 años que recibió un balazo en el abdomen, con riesgo de vida, y Jhonatan Lanote, de 28 años, con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. Los dos habían recibido los balazos cuando se encontraban en la calle Libertad, en Maldonado Nuevo y dijeron a los policías de la seccional sexta que se presentaron en el centro de salud que no sabían de dónde habían salido los disparos y que no radicarían denuncia alguna.

Por otra parte, a las 23.29 se recibió información sobre disparos de arma de fuego y un incendio en una casa ubicada también en la calle Libertad. Los bomberos apagaron el fuego y no hubo que lamentar víctimas. Se informó que los dos hechos estarían relacionados y que la policía investiga.

