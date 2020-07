El sábado pasado a policía fue alertada sobre una persona herida de arma de fuego en asentamiento Benedetti. Al llegar al lugar los efectivos se encontraron a un hombre de 25 años que se encontraba herido en la cabeza, pero lúcido, quien les informó que dos hombres en moto lo habían perseguido mientras circulaba en bicicleta por el Camino El Pantanal y le efectuaron varios disparos, uno de los cuales lo hirió.

Fue trasladado junto a un familiar a un nosocomio local, donde permanece estable.

También el sábado, pero en la madrugada la policía debió ir a las calles Manuel Oribe y Juan Rosas, donde un hombre de 67 años presentaba una herida de arma de fuego en una pierna. Esta vez también se había tratado de dos hombres que circulaban en moto quienes sin mediar palabra le dispararon. El mismo fue derivado a un nosocomio local. Se investigan los hechos.

Pareja a la cárcel

El juez penal de turno dispuso la condena de a Pablo Roney Larrosa Santos, de 40 años, poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto especialmente agravado, uno de ellos en concurso fuera de la reiteración real con un delito de violación de domicilio agravado, todos en régimen de reiteración real con un delito de receptación a la pena de veinte meses de prisión, y con respecto a una mujer de iniciales M.M.R.A. de 20 años, dispuso: condénese como autora penalmente responsable de dos delitos de hurto especialmente agravado, uno de ellos en concurso formal fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio agravado, todos en régimen de reiteración real con un delito de receptación, a la pena de catorce meses de prisión en régimen mixto, un (1) mes de prisión efectiva y trece meses bajo la modalidad de libertad vigilada, con las siguientes obligaciones: fijar domicilio y no modificarlo sin dar aviso al tribunal; someterse al plan de intervención de la OSLA; los dos primeros meses arresto domiciliario total y terminado el arresto domiciliario, presentarse una vez por semana en la Seccional mas próxima a su domicilio por el saldo de la pena no privativa de su libertad.

Personal del Área de Investigadores del Distrito II que días atrás patrullaba en el barrio Granja Cuñetti, avistó a los ahora condenados. Llevaban una tablet y un chicote de auto, objetos que luego fueron denunciados como hurtados mediante daños en parabrisas de un vehículo en el centro de Maldonado. Cabe agregar que, según lo investigado, los mismos no serían ajenos a otros ilícitos de similares características.

Expuestos ante la justicia competente, resultó lo que luce al inicio.

Abuso sexual

En San Carlos el juez dispuso la formalización de investigación respecto a un hombre de iniciales J.L.L.M. de 58 años por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especialmente agravado, atento a circunstancias expresadas por la defensa previstas por el art. 228.1 lit a del CPP, se dispone la prisión domiciliaria total del imputado por el plazo de ciento ochenta (180) días.

El mismo fue denunciado por abuso sexual hacia una adolescente de 16 años que padece incapacidad.

Se realizaron las actuaciones pertinentes por parte del personal de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de San Carlos, siendo expuestas ante la justicia competente, resultando lo antes narrado.