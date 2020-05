Dos operaciones anti-drogas terminan con cinco personas condenadas

La Sra. Juez penal de turno dispuso la condena de un hombre de iniciales L.E.L.B. de 27 años, como autor penalmente responsable de un delito de tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes prohibidas, en reiteración real, con un delito de receptación, a la pena de veinticuatro meses de prisión, a cumplirse de la siguiente manera: diez meses de prisión efectiva y catorce de libertad vigilada bajo las siguientes condiciones: los dos primeros meses de arresto nocturno de 22:00 a 06:00 horas; presentarse una vez por semana en la Seccional correspondiente a su domicilio. Con respecto a una mujer de iniciales R.C.L. de 20 años, dispuso: condénese como autora penalmente responsable de un delito de asistencia a la actividad ilícita, a la pena de doce meses de prisión en régimen de libertad vigilada, bajo las siguientes obligaciones: los cuatro primeros meses arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas y el resto de la pena concurrir a la Seccional correspondiente a su domicilio una vez por semana. Dispuso respecto a un hombre de iniciales C.A.M.M. 21 años, la condena como autor penalmente responsable de un delito de tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes prohibidas, a la pena de veinte meses de prisión a cumplirse de la siguiente manera: ocho meses de prisión efectiva y luego doce meses de libertad vigilada, los cuatro primeros meses arresto domiciliario nocturno y el restante concurrir a la Seccional correspondiente a su domicilio una vez por semana. Respecto a un hombre de iniciales A.J.S.N. de 19 años, dispuso: condénese como autor penalmente responsable de un delito de tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes prohibidas en reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, a la pena de veintidós meses de prisión, a cumplirse de la siguiente manera: ocho meses de prisión efectiva, luego catorce meses en libertad vigilada, los cuatro primeros meses arresto domiciliario nocturno; lo restante concurrir una vez por semana a la Seccional de su domicilio.



Todo comenzó el pasado 20 de mayo cuando personal de la Seccional 5ta. de Solís solicitó apoyo ya que, en el interior de una casa en Estación Las Flores, había un hombre desacatado y armado y que los hechos estarían relacionados con la venta de estupefacientes.

Personal de la Guardia Republicana y de la Unidad de Investigadores del Distrito I, llegaron al lugar y con la autorización de la dueña de la casa entraron al lugar y detuvieron a dos hombres a los que se les incautaron 40 envoltorios y una bolsa conteniendo sustancia blanca además de un arma de fuego con diez proyectiles.

Más tarde los efectivos recibieron la información de que un auto blanco, relacionado con los detenidos, se encontraba en la Ruta 73, por lo que fueron al lugar. Los ocupantes se descartaron de un morral que contenía dos armas de aire comprimido e intentaron huir, pero fueron detenidos. Eran tres mayores de edad que circulaban con una niña. En el baúl del auto llevaban un tarro con marihuana.

Sometidos ante la justicia competente con las actuaciones realizadas, resultó lo que luce al inicio.

OPERACIÓN HEIDY

El Juez Penal de turno dispuso la condena de un hombre de iniciales Federico Carlos RODRIGUEZ LARRETA de 60 años, poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de transporte de sustancia estupefacientes, a la pena de veinte meses de prisión. La pena será cumplida de la siguiente manera: los primeros diez meses en prisión efectiva y los restantes en libertad vigilada, bajo las siguientes condiciones: residir en domicilio específico, donde sea posible la supervisión de la OSLA; cumplir el plan de intervención, orientación y vigilancia de la OSLA; cierre de fronteras; concurrir una vez por semana a la Seccional correspondiente a su domicilio y arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas.

Días atrás, personal de la Brigada Departamental Anti-drogas recibió la información de que un hombre pensaba transportar marihuana desde Maldonado hacia Montevideo por lo que se estableció un operativo en torno a la Terminal de Maldonado y se logró la intervención del condenado en las calles Román Guerra y Tres de Febrero. Llevaba una mochila en la que había dos envoltorios con 191 y 76 gramos de marihuana.

Sometido ante la justicia competente, resultó su condena.