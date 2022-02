Dos plantas desalinizadoras y renovación de vetustas tuberías entre los planes de OSE UGD para Maldonado

Maldonado necesita con urgencia una fuerte inversión en su red de agua potable para poder abastecer el continuo aumento de la demanda provocada por la construcción de inmuebles de todo tipo, reveló Jesús Bentancur, director de la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE.

A instancias del referido jerarca, los técnicos de la UGD definieron un vasto plan de inversión que incluye dos plantas desalinizadoras –una en Piedras del Chileno y la otra al este del arroyo Maldonado- además de renovar las vetustas tuberías (ver foto), bombas e implementos de todo tipo.

“El proyecto ya está definido. Tanto en su fase técnica como en su financiación. LA UGD factura unos cincuenta millones de dólares. Con ese monto se creará un fideicomiso que permitirá generar los recursos para llevar adelante la obra, que cuesta unos 120 millones de dólares”, explicó Bentancur a la emisora Fm Gente. El funcionario sostuvo que en materia de infraestructura de agua potable en Maldonado casi no se hizo nada. “Lo último fue allá por el año 2000 según me dicen los ingenieros. Hay que empezar a trabajar ya”, agregó.

Parches

Bentancur relató un incidente registrado dos semanas atrás cuando una rotura en una tubería provocó una falsa lectura del sistema que regula el abastecimiento de agua potable psara la zona Maldonado-Punta del Este-San Carlos-. “El sistema entendió que la salida de agua por la rotura de la tubería en realidad era un aumento de la demanda de los servicios. Por eso bombeó más agua a las tuberías. Fueron catorce roturas en distintos puntos de la zona Maldonado-Punta del Este. El personal de la repartición trabajo sin descanso durante tres días para reparar cada una de las roturas. “Esto no da para más. El sistema no resiste más parches. Y si Maldonado sigue creciendo de esta manera, seguro que el sistema de suministro de agua potable –tal como está- sin duda colapsará”, agregó.

El jerarca confesó que toda esta situación lo tiene muy preocupado y que hay días que casi no duerme por lo que todavía falta para poder comenzar las obras. Además, sostuvo que en la parada 10 de la rambla Claudio Williman colocaron una bomba para poder enviar los efluentes generados por los nuevos edificios habilitados en las paradas 17, 18 y 19. “Faltaron 250 mil dólares para construir una bomba como corresponde. Como no estaba el dinero se hizo algo por el momento. Punta del Este y Maldonado no merecen eso”, enfatizó.

Los planes también incluyen la construcción de los sistemas de saneamiento de varias localidades del departamento de Maldonado. El balneario Buenos Aires cuenta, dijo Bentancur, con una población de más de siete mil personas permanentes. Además, a la altura de la parada 49 se construye un gran fraccionamiento y en las inmediaciones se habilitará una zona franca. “Si eso no se atiende tendremos problemas ambientales porque todos esos líquidos residuales se filtrarán a la playa”, agregó.