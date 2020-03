La Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno exhorta a la población a no salir de casa, a hacer cuarentena de 14 días en caso de haber venido de un país donde el coronavirus se encuentre con muchos casos y a no asistir a los centros hospitalarios si la situación no es de urgencia. El 99% de los bancos de sangre del país se encuentran dentro de sanatorios y hospitales, y debido a la alarma por la propagación del Covid – 19 ha disminuido el número de donantes. El director del Hemocentro, el doctor Jorge Curbelo dijo que “en este contexto Uruguay corre el riesgo de quedar sin abastecimiento de sangre, porque la gente no está yendo a donar”.

En Maldonado, la situación del Hemocentro preocupa al doctor Curbelo, que en entrevista con Correo de Punta del Este explicó que la cantidad de donantes bajó a la mitad en los últimos tres días. “De un promedio de 80 donantes por día, pasamos a tener 35 con mucho esfuerzo” declaró. La última cifra es de 27 donantes en el día de ayer.

Doble mensaje

Curbelo dice entender a los donantes, “por un lado les dicen que no salgan y por otro nosotros les pedimos que vengan, se encuentran con un doble mensaje y están con miedo” dijo y agrego: “es importante que la gente entienda que el Hemocentro es un cenrro seguro, pensado para atender personas sanas”. En un esfuerzo por conseguir donaciones y mantener las que se hacen regularmente, desde el Hemocentro se propone ir a la casa de los pacientes para realizar la extracción de sangre o ir a buscar al paciente a su casa para llevarlo al Hemocentro. Ambas iniciativas están pensadas para ponerse en práctica cuanto antes, según explicó Curbelo, lo único que deben hacer quienes quieran colaborar es llamar al Hemocentro y explicar de qué forma prefieren donar su sangre.

Complicaciones

Varias medidas orientadas a evitar la propagación del coronavirus han jugado en contra en la búsqueda de donantes de sangre. Según Curbelo, además de la cuarentena también afectó la llegada de donantes el paro en los trámites de licencia de conducir, que se reintegrarán después de la Semana de Turismo, y la cancelación de las clases en todos los centros educativos del departamento y el país.

El Hemocentro es considerado el principal centro de abastecimiento de sangre del interior del país, y en ese sentido es llamado “el banco de reserva del país”. Como tal envía sangre a varios departamentos. Para enfrentar el trabajo como centro encargado de toda la zona este del país, el Hemocentro tiene falta de recursos humanos. El director explicó que seis funcionarios fueron enviados a cuarentena por considerarse posibles casos de coronavirus y dijo que ya envió a ASSE la solicitud de 12 nuevos técnicos transfusionistas.

Sobre el abastecimiento de sangre a centros de todo el país Curbelo dijo que se está haciendo con mucho cuidado, “no es como el supermercado que pido muchos volúmenes para tener en la heladera por las dudas, porque todos necesitan”, dijo.