Dura interna en el Partido Colorado de Maldonado por participación de Germán Cardoso en acto de defensa de la LUC

POR MARCELO GALLARDO – @emepege

La Agrupación Ciudadanos del Partido Colorado de Maldonado resolvió en las últimas horas bajarse del acto en defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se llevará a cabo este lunes a partir de las 19 horas en la esquina de las calles Florida y Sarandí de la plaza San Fernando de Maldonado y del que participará el expresidente Julio María Sanguinetti.

La dura interna en el Partido Colorado de Maldonado se disparó a partir del planteo efectuado en las últimas horas por la agrupación Ciudadanos de impedir que el diputado Germán Cardoso participe como orador en el citado acto.

En un comunicado emitido en las últimas horas por Ciudadanos, se establece su respaldo al gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou integrado por la coalición multicolor y de su compromiso a favor de los artículos de la LUC.

Empero, el comunicado calificó de “infructuosas las negociaciones con el sector Batllistas en la comisión designada por el Comité Ejecutivo Departamental para la organización del evento a realizarse el día 14 de marzo de 2022 con la presencia de dirigentes departamentales y nacionales de nuestra colectividad política”.

Inoportuna

“CIUDADANOS MALDONADO ha manifestado en el ámbito de la misma, y a nivel de la comisión designada por el Comité Ejecutivo Nacional para la coordinación de estos eventos del Partido

Colorado que no considera oportuna la participación del diputado Germán Cardoso en la lista de oradores hasta que no culminen las investigaciones por los hechos que han sido objeto de denuncias

durante su gestión al frente del Ministerio de Turismo”; señaló el punto 4 del citado comunicado.

“Que por tal motivo hemos resuelto no participar en dicho evento. Por último, informamos que continuaremos trabajando e invitando a la población de Maldonado, tal como hemos venido haciendo hasta ahora, a votar con la papeleta celeste del NO el próximo domingo 27 de marzo para así seguir promoviendo los cambios que nuestro país necesita y que incluyen el ejercicio ético en la Administración Pública”; sostuvo el comunicado firmado por el secretario general, Carlos Flores, presidente Félix Riestra y Hugo García, secretario ejecutivo.