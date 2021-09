El diputado Diego Echeverría, preocupado por la llamativa cantidad de denegatorias y rechazos de jubilaciones y pensiones presentó un pedido de informes dirigido al Banco se Previsión Social.

“Entendemos que es necesario generar cambios profundos en el sistema de seguridad social. En cada recorrida, en cada mano a mano me encuentro con situaciones incoherentes, injustas, dolorosas e inexplicables de personas que no pueden recibir lo que es justo y merecen del sistema”, señaló el Legislador.

El diputado de Maldonado solicitó que se le brinden datos de los últimos cinco años sobre algunas cuestiones que hacen a este complejo problema como insumos para encarar soluciones.

“Es un tema que, más allá de que hay ámbitos en el Poder Ejecutivo donde se está analizando, vale la pena encarar desde el Parlamento. Como Representantes nos preocupa que tantas personas no puedan recibir una digna pensión o jubilación por problemas que el sistema arrastra desde hace años” concluyó el Legislador

Las preguntas del Pedido de Informes:

1. ¿Cuántas peticiones sobre subsidios transitorios por incapacidad se presentan por año?

2. ¿Cuántas peticiones sobre jubilaciones por incapacidad total se presentan por año?

3. ¿Cuántas peticiones sobre jubilaciones por edad avanzada se presentan por año?

4. ¿Cuántas peticiones sobre jubilaciones comunes se presentan por año?

5. ¿Cuántas peticiones sobre pensiones por edad avanzada se presentan por año?

6. ¿Cuántas de las anteriores prestaciones se otorgan y cuántas se rechazaron en cada año durante el periodo indicado?

7. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por el que se rechazan las referidas prestaciones?

8. ¿Cuál es el tiempo promedio que se registra para que las anteriores prestaciones sean otorgadas o rechazadas?

9. ¿Existen diferencias respecto a los motivos de rechazo y el tiempo que conlleva el pronunciamiento sobre las prestaciones mencionadas que se tramitan en Montevideo y el Interior del país?