En una nota publicada esta semana por el Semanario Nacionalista Puentes, y refiriéndose a la LUC, el diputado Diego Echeverría, dijo que una cosa es el debate parlamentario en el marco de la discusión de la Ley de Urgente Consideración, y otra cosa es el debate de una ley con cartas vistas. Con resultados en materia de seguridad, en materia de transparencia, con resultados en materia de inclusión financiera, con resultados en mejoras del proceso de adopciones. Entonces cuando se está en contra de la LUC, se está en contra de las mejoras que está teniendo el país, sentenció.

Para Echeverría “el FA no quiere quedar fuera de la foto. El problema que se les presenta es que el Gobierno se está llevando la visibilidad por el buen manejo de la pandemia. Mientras ellos militan en contra de “…”, nosotros militamos a favor de los buenos resultados que está teniendo el gobierno, entre otras cosas, a causa de la LUC”. Para el legislador nacionalista “esta ley les duele, como se dice en el campo la tienen “con la marca ardiendo”. De alguna manera la LUC es la protagonista de este gobierno, sin ella no tendríamos los avances en materia de seguridad que estamos teniendo, eso no es producto de la casualidad. La LUC es sin duda la herramienta vital en las mejoras en seguridad. El FA sabe que la LUC es parte de nuestro ADN, y creo que también saben que no es fácil dar la batalla, la han tomado como una excusa para juntarse a militar. Pero si vamos a hablar si esta ley es buena o no, deberíamos hablar de la propia ley, no hablar de la ley como un medio sino como un fin en sí mismo. El Frente Amplio no le está embocando al encare respecto de una ley que es justa, que es buena, progresista, que es popular, y que goza de una legitimidad de origen, es decir, a nosotros nos votaron porque el presidente dijo en campaña que iba a hacer lo que en definitiva se traduce en esa ley. La LUC tiene el valor de la palabra cumplida, es la materialización de la palabra empeñada en campaña. Si el FA le pega a la LUC le pega al gobierno. Creo que es la excusa del FA para pegarle al gobierno. Bueno, entonces que se lo digan. Si la intención es atacar al gobierno, están atacando a un gobierno con un grado de legitimidad nunca visto, un gobierno que ha demostrado cercanía y sensibilidad, un gobierno que está planeando en medio de una pandemia sin precedentes. Creo que el FA no quiere quedar fuera de la foto, tiene un problema que es la visibilidad que está teniendo el gobierno por el manejo de la pandemia”.

Fuente: Semanario Puentes