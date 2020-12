La Resolución Nº 07723/2020 firmada en las últimas horas por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y el secretario general, Luis Eduardo Pereira prohíbe a edificios y complejos instalar o mantener sillas, reposeras y sombrillas si los usuarios no están en la playa. La Dirección de Medio Ambiente en concordancia con las actuaciones de la Dirección General de Gestión Ambiental, indicó que, tratándose de espacios públicos o de acceso público, y a efectos de colaborar con las medidas tendientes a evitar la aglomeración de personas, se estima pertinente la aprobación de nuevas medidas. El director general de Gestión Ambiental de la IDM, Jorge Píriz, ya había adelantado esta semana que se tendrá que “respetar la distancia y desinfectar los artículos que van a utilizar”. También se prevé conformar un equipo de inspectores específicamente para controlar las nuevas disposiciones fijadas por la Intendencia de Maldonado.

El protocolo señala que queda suspendida por la temporada 2020-2021, la aplicación de la Resolución Nº 06542/2015, referida a la prestación de servicios de sillas y sombrillas por parte de edificios y complejos. La prestación del servicio de sillas y sombrillas por parte de edificios y complejos, así como el servicio de alquiler de sillas y sombrillas, por la temporada 2020-2021 queda sujeta a las condiciones que esta resolución establece. La instalación de las sillas y sombrillas solamente puede realizarse mientras que el usuario esté en la playa, debiendo estar el resto del tiempo en el sitio de acopio. Los elementos que no estén en uso deberán ser acopiados transitoriamente en la parte alta de la playa y siempre delante del pie de duna. Se prohíbe la permanencia de los implementos en la zona de playa en horas de la noche y el armado de estructuras de depósito temporal o permanente, salvo las autorizaciones específicas que se otorguen, atendiendo a razones fundadas y luego de informe favorable de los técnicos de la Intendencia. Las sombrillas pueden ser instaladas a 10m o más de la rompiente, cumpliendo la recomendación sanitaria nacional. Asimismo, deben instalarse a más de 3m de veredas, pasarelas o accesos peatonales a la playa. La colocación de las sombrillas debe respetar la recomendación de distanciamiento físico sostenido, por lo que se debe asegurar una distancia mínima de 5m entre sombrillas. No podrán instalarse sillas ni sombrillas, cuando la bandera de aglomeración esté colocada. Los elementos de playa deben ser debidamente desinfectados, al inicio de la jornada y luego de cada uso.

Identificados

El personal asignado al servicio de playa por aquellos que obtengan la autorización, deberá estar correctamente uniformado, de manera de permitir la identificación, así como la del Edificio o Complejo al que pertenece. Por otra parte, se prohíbe el ingreso a la faja costera con vehículos de cualquier tipo, salvo las autorizaciones específicas que se otorguen, atendiendo a razones fundadas y luego de informe favorable de los técnicos de la Intendencia. El uso de la zona de dunas para cualquier fin. Dañar la flora, fauna u otras estructuras instaladas en la zona de playa. No retirar una vez finalizada la actividad los implementos de la zona de playa.

Sanciones

Ante el incumplimiento de las condiciones establecidas y ponderando la gravedad y reiteración de la infracción, la Dirección General Gestión Ambiental podrá suspender temporalmente la autorización, retirar y/o incautar los implementos utilizados y revocar de forma inmediata la misma. Además, el incumplimiento de este protocolo, será considerado falta sanitaria grave y por tanto ameritará las sanciones legales correspondiente.