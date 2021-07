Edil Delgado pidió que se elimine definitivamente la tarifa 9 de OSE en Lausana y balneario Buenos Aires

“Esos barrios, están en zona balnearia, sin duda, pero no son barrios de viviendas de veraneo, no tienen ocupación sólo en la temporada, tienen ocupación todo el año y son habitados por trabajadores”, dijo el legislador

El pasado martes, en los cinco minutos correspondientes al Frente Amplio en la Junta Departamental el edil Delgado planteó la eliminación de forma definitiva la tarifa 9 de OSE en Lausana y en el balneario Buenos Aires. “En este momento particular, creemos que debe ser analizado a la luz de la especial situación de crisis económica y social que atraviesan el departamento y el país”, dijo el edil. “Nuestra inquietud no es la de reclamar -simple y quizá demagógicamente-, la eliminación de la llamada Tarifa 9, que seguramente merece un estudio más global y profundo. Nuestra inquietud es más sencilla y concreta porque obedece a una realidad reciente e innegable: entre los cambios profundos que se han producido en el departamento, está el de la aparición de nuevos barrios en la zona que abarca la Tarifa 9. Esos barrios, están en zona balnearia, sin duda, pero no son barrios de viviendas de veraneo, no tienen ocupación sólo en la temporada, tienen ocupación todo el año y son habitados por trabajadores asalariados, comerciantes, micro y pequeños empresarios que todos los días enfrentan su jornada diaria de labor con una “mochila” adicional a cuestas, que si vivieran quizá a 10 cuadras no tendrían que soportar”, señaló Delgado.

El pedido

El curul solicitó la iniciativa fuera enviada a la dirección de UGD y de OSE, a la U.R.S.E.A, al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La propuesta dice así: 1) que la zona del Barrio Lausana sea lisa y llanamente excluida en forma permanente de la zona que debe abonar la tarifa 9 y que se incorpore a la misma situación de las zonas vecinas de Villa Delia y Cerro Pelado, para contribuir a aminorar las consecuencias de la crisis en esa populosa barriada, que en el censo de 2011 contaba con 595 viviendas, 508 hogares y 1518 pobladores, los cuales seguramente son muchos más en la actualidad;

2) que se estudie la situación del Balneario Buenos Aires con el mismo objetivo permanente, en el cual la solución no pasa seguramente por un simple cambio de zona, o de límites, y dónde habrá que buscar algún otro criterio que se sume al territorial (consumos, por ejemplo, o eventualmente una combinación con algún otro) para separar la situación de las viviendas de temporada y las permanentes, y así evitar el castigo de la tarifa adicional en los vecinos de todo el año.