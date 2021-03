Antes del comienzo de la última sesión de la Junta Departamental, el edil del Partido Colorado, Luciano Fernández solicitó unos minutos para hablar sobre la polémica desatada la semana pasada sobre su voto negativo al fideicomiso solicitado por la IDM y negó que le hayan ofrecido dinero para que votara a favor.

El pasado jueves el diario capitalino La Diaria publicó una nota en la que el edil afirmaba haber sido “tanteado” por ediles blancos para que acompañara con su voto el proyecto de fideicomiso y en la que sostenía que los blancos le habían mandado varios lobistas para que cambiara el voto.

“Me fueron a tantear para cambiar el voto. Conversaron conmigo para cambiar el voto. Si quiere la reformulamos”, dijo Fernández. En ese momento el sitio www.fmgente.com.uy reprodujo ese testimonio entre el periodista y el curul: “¿Fueron a ver si era susceptible a recibir alguna gratificación?”, preguntó el cronista. “Si”, respondió Fernández.

Pero este martes, Fernández sostuvo: “cuando dije lo que dije” (que le mandaban emisarios) su intención fue arremeter contra un partido político ni contra el presidente de la Junta, José Luis Sánchez. “Yo no sé si la persona con la cual yo tuve el problema actuó mandatada por alguien o actuó porque en su libre saber y entender entendía que debía hacerlo”, “aclarar también que en ningún momento se me ofreció dinero, como ya lo he aclarado”. El edil añadió que hoy martes se le había citado a declarar a una comisión preinvestigadora, que “formalmente no tenía la potestad de llamarme a declarar pero igualmente lo hice porque entiendo que no tengo nada que ocultar y así lo haré todas las veces que sea necesario”.

