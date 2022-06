Edil Fernández pidió apoyo para las organizaciones que trabajan en la lucha contra las drogas

El edil del Partido Colorado, Luciano Fernández Vázquez, abordó en la última sesión del legislativo departamental el problema de las drogas y las diferentes limitaciones a las que se ven sometidas las organizaciones de la sociedad civil que están dispuestas a contribuir en esta materia.

Fernández dijo que esta problemática “nos afecta a todos como sociedad” y que “no discrimina entre género, edad, o el barrio en el que la persona vive, está en todos lados”. Lo que sí es cierto, dijo Fernández, “es que quienes tienen los medios económicos que se necesitan para llevar adelante un tratamiento de desintoxicación en una clínica privada, tienen más posibilidades de avanzar y poder superar ese flagelo, que una persona que no los tiene”.

“Entendemos que el estado tiene que ayudar a quienes se quieren recuperar y no tienen acceso a una clínica privada, cómo lo hace por ejemplo con el Centro de tratamiento y rehabilitación de El Jagüel. Pero bien sabemos que esto no es suficiente para la demanda que existe”.

Falta de cupos

Fernández dijo además que son muchos los testimonios de familias que han intentado internar a un ser querido “en un momento de lucidez del adicto en el que cae en la realidad que está viviendo, y les nace dejarse ayudar y no lo pueden hacer por falta de cupos en los centros, perdiendo así una posibilidad de iniciar el proceso de recuperación”. Este hecho hace que “debamos apoyar a las organizaciones que quieren colaborar en este sentido”.

Trabajando

El edil puso de ejemplo a la organización “Un Empujón Hacia Arriba” que hace ya más de un año viene trabajando en la recuperación de jóvenes con adicciones, dándoles contención tanto a ellos como a sus familias para poder así cambiar su realidad.

“Nos consta que esta organización – al igual que otras -se han reunido con ediles de todos los partidos representados en esta Junta Departamental, y cada sector ha hecho su aporte para respaldarlos.

Existe una gran parte de nuestra sociedad dispuesta a ayudar de forma voluntaria. Que quieren sumar sin banderas ni colores políticos, dejando de lado las ideologías, persiguiendo un solo fin, poder asistir al prójimo”, dijo.

Al finalizar, dijo que es responsabilidad del gobierno implementar políticas que le permitan a este tipo de organizaciones seguir creciendo para así poder llegar a más gente y pidió a la Comisión de Higiene y Salud de la junta que en algún momento invitara a los integrantes de “Un Empujón Hacia Arriba” para que planteen sus proyectos y problemáticas.