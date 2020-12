El edil colorado Ignacio Garateguy reclamó en la Junta que durante este quinquenio se lleven adelante las obras “postergadas”, en Piriápolis, su ciudad natal.

Además, solicitó que se cumpla con los compromisos de gestión firmados con la Intendencia. En este período “es prácticamente imposible que no se efectúen las obras pendientes, ya que, desde el gobierno nacional, pasando por el gobierno departamental y llegando al tercer nivel de gobierno, estos se encuentran alineados, “en pocas palabras ya no existen excusas”, sentenció.

El curul no se quedó sólo con reclamos de su ciudad, sino que también se hizo eco de los pedidos de los vecinos de Parque Burnet y Lausana, quienes demandan la pavimentación de sus calles, veredas y la colocación de alumbrado público.

