Edil Muto reclamó a OSE soluciones para Maldonado

El edil nacionalista Miguel Muto realizó una extensa exposición en la media hora previa en la que reclamó a OSE soluciones para el departamento. Muto habló, entre otras cosas, sobre las obras de OSE que “quedaron a medio hacer”, la troncal que va de la Laguna a Punta Negra, que fue reparada provisoriamente y afirmó que la UGD hizo una nueva línea paralela a la rambla de la Laguna del Sauce, “pero faltan los empalmes que aseguren el suministro por el nuevo tramo”.

El edil también se explayó sobre un pozo de bombeo de la parada 10 y otro en la parada 25 “con lo que se evitaría la tubería negra a la altura de la parada 31”.

Asimismo, dijo que, si lo que se necesita es que el sector privado intervenga, sería interesante que la JDM empiece a ver de qué forma lo hará y pida elementos a la UGD para saber cómo se realizará la inversión de 1000 millones en saneamiento y qué parte le corresponde a Maldonado.

Por otra parte, pidió destrabar la licitación para la segunda planta de tratamiento para San Carlos recordando que la IDM ya cedió el terreno; “no es una situación sostenible. No tener saneamiento es como no tener luz, ni agua”.

Por otra parte habló del superávit que hay en el departamento que “es de entre 15 a 20 millones de dólares anuales, los dineros se van a OSE Montevideo y no vuelven al departamento, continuamos con la tarifa más cara y no hay inversión, así como también se cuenta con infraestructura deteriorada”.