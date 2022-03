En la pasada sesión de la Junta Departamental el edil del Partido Colorado Luciano Fernández elevó un reclamo por la falta de contenedores de basura en los barrios Benedetti y El Tizón. El curul, que adjuntó imágenes, informó que únicamente hay dos contenedores en la entrada del barrio, y dos más a unas dos cuadras frente al acceso al Tizón para el uso de las más de quinientas personas que allí viven.

“Esto ha llevado a que los vecinos deban improvisar “vertederos” en lugares puntuales del barrio que cada tanto se limpian o se queman, lo que conlleva un peligro no solamente bromatológico sino también por el hecho de que el fuego puede salirse de control y terminar como hemos visto en otras oportunidades quemando casas”.

Ádemás, según afirmó el edil, los vecinos del barrio se han contactado con la alcaldía para solicitar que se les retire la basura y han encontrado una respuesta, “pero esto no es suficiente, se debe de buscar una solución definitiva a esta problemática se debe de incluir al barrio en el circuito de recolección de residuos, se deben de colocar contenedores y los camiones deben ingresar al barrio”.

Para finalizar, Fernández expresó que el acceso a los servicios públicos se debe brindar “a todos los fernandinos y todos los maldonadenses por igual, no se puede poner como excusa el estado de las calles del barrio, si se debe de enviar una cuadrilla de obras a arreglar las calles para que el camión pase, se puede y se debe hacer porque es así que se garantiza que este problema se solucione”.