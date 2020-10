En la Media Hora Previa de la sesión del pasado martes, la edila Stephanie Braga se refirió a las catorce mil motos que se encuentran en el Depósito Municipal de la ruta 39. La Ley Nº 19.824 de setiembre del año pasado modificó la reglamentación que establecía el procedimiento para desafectar las motos que no estuvieran en condiciones de uso, dijo Braga. “De estas 14.000 hay muchas que seguramente podrían estar funcionando, pero las personas, por recibir multas quizás superiores al valor de las motos, decidieron dejarlas ahí, entonces se han ido acumulando. Decíamos que hay 14.000 motos que están ocupando un espacio municipal, por lo que entendemos que se debe buscar una solución. Es así que vamos a plantearle al intendente la posibilidad de desafectar de este depósito las motos que estén en condiciones de circular y que sean vendidas”. Asimismo, se refirió a las que “puedan considerarse chatarra, tengan desperfectos técnicos o no estén en correcto funcionamiento” para las que sugirió que la IDM haga un convenio con UTU para que puedan ser reparadas. “Es decir, contribuir con UTU en la parte educativa y reducir el depósito de Ruta 39, porque, verdaderamente, es algo grotesco; me parece que 14.000 motos incautadas es demasiado y hay que buscar una solución”. Pidió que sus palabras fueran enviadas al intendente, al Consejo de UTU y a la prensa.

