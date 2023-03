Edila colorada expuso en la Junta sobre el “lamentable” estado de las veredas en la zona del puerto

La edila colorada Susana De Armas expuso el pasado martes en la Junta Departamental un tema que, según informó, le hicieron llegar algunos vecinos de Punta del Este, puntualmente de la zona del puerto y sus inmediaciones, “quienes reclaman ‒y en todo su derecho, porque es vergonzoso‒ por el lamentable estado de las veredas en el principal balneario de nuestro país”.

En la primera parte de su oratoria De Armas definió el concepto de vereda sana: “deberá ser plana y contar con un buen estado de conservación y mantenimiento, de forma que permita el correcto desplazamiento de los peatones y, asimismo, contribuya al embellecimiento de la ciudad, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas establecidas”.

Pero, dijo, esa descripción no se cumple, al menos en las veredas que recorrió junto con los vecinos de la zona del puerto donde vio “un grado de abandono ya de tiempo, no de hace 3 o 4 meses, sino que podemos decir de años”.

De Armas llevó a la Junta algunas imágenes (algunas de las cuales se adjuntan en esta nota) que se iban pasando a medida que hablaba, en las que se apreciaba un importante deterioro.



Una tortura

Hay que tener presente, sostuvo la edila, que por esas veredas circulan personas con dificultades, adultos mayores con limitaciones y personas con discapacidades, resultándoles una tortura el caminar por ellas. “Es muy lindo salir a recorrer las inmediaciones del puerto de Punta del Este en camioneta o en auto oficial, pero para saber lo que verdaderamente vive la gente, los vecinos de Punta del Este, para verificar el estado de la zona y para poder palpar lo que vive el ciudadano que transita por esas veredas hay que hacer las recorridas a pie, como cualquier vecino”.

La legisladora contó que hubo personas que se cayeron caminando por estas veredas, “recibiendo desde grandes lesiones hasta quebraduras”.

Luego solicitó que la Intendencia de Maldonado fiscalice el estado de las veredas y proceda a su “inmediata reparación, determinando mediante inspección o comprobación in situ el estado de conservación de las mismas, ya que quien tiene que realizar el contralor no lo hace”. Al finalizar pidió que sus palabras se enviaran a la Intendencia Departamental de Maldonado, al Municipio de Punta del Este, la Liga de Fomento de Punta del Este y prensa en general.