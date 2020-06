“Días pasados algo se rompió en el supuesto respeto que todos los habitantes y ciudadanos de este país deben tener respecto de los otros” comentó la edila en la última Sesión de la Junta Departamental. “Cuando detrás de un personaje y valiéndose de un micrófono se vapuleó, se ofendió y se menospreció a nuestros conciudadanos y habitantes del departamento de Rivera” dijo haciendo referencia al cuplé de Edison Campiglia (interpretado por Rafael Cotelo), presentado en el programa radial montevideano “La mesa de los galanes” que hacía referencia a los ciudadanos de ese departamento del Norte del país en relación a la pandemia de coronavirus.

“También se nos cayó la imagen de quienes ofendieron. Cuando el personaje es creado, el que está detrás del personaje le hace decir lo que quiere decir. Distinto es cuando se imita a un personaje existente” dijo Borges y enfatizó en que en eso está la gravedad de los hechos.

La edila dijo que desde Uruguay “nos asombramos por las manifestaciones racistas y xenófobas de otros países, por la no inclusión y el menosprecio, y resulta que somos tan o peores de quienes criticamos”. “Somos hipócritas” sentenció.

Comentó que la difusión del cuplé, que Cotelo interpretó en el papel de su personaje Edison Campiglia, debe impulsar a los uruguayos a trabajar cada uno desde su individualidad y en sociedad para erradicar de una vez por todas “estas conductas despreciables”. Dijo además que desde la Bancada del Partido Colorado se solidarizan con los ciudadanos riverenses

Seguridad en el departamento

Durante su intervención la edila mencionó también que desde la Bancada colorada mantuvieron conversación con vecinos de la zona de Las Cañas que denunciaron robos en la zona durante horas de la noche. Borges recordó que algunos de los vecinos que no son productores rurales han tenido que dejar de ir a sus casas y sacar sus pertenencias por la situación de inseguridad. “Otros [vecinos] me decían sentirse esclavos porque no pueden abandonar sus casas para venir al pueblo para las compras o por temas médicos. Es tremendo” declaró y enfatizó que desde San Carlos a la Coronilla no hay destacamentos policiales y que los habitantes de la zona reclaman no solo tener un destacamento con un policía con vehículo, de forma permanente toda la semana, sino también tener buena señal de internet para mejorar la comunicación.

Borges mencionó la creación de la Comisión Asesora Honoraria para la Seguridad Rural, que será presidida por la doctora Fernanda Maldonado, actual Directora General del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La comisión, en conjunto con los ministerios del Interior y Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el INAC, el Poder Judicial y comisiones de apoyo, lucharán contra el abigeato, controlarán el tema de las jaurías de perros, y atenderán situaciones de inseguridad y delincuencia rural como el hurto de semillas que ocurrió en el departamento de Colonia con la zafra sojera.

“Esperemos que la misma cumpla con los cometidos que permitirá a los productores rurales y a los habitantes en general de la zona rural, producir y vivir en paz” dijo y opinó que la zona rural “fue deliberadamente dejada de lado en épocas pasadas”. “Poco o nada se hizo. Al contrario, se cerraron los destacamentos policiales, y si los había no tenían vehículos ni medios que les permitieran cumplir con sus cometidos” concluyó. Y mencionó que el fin de semana pasado, vecinos de la zona rural de San Carlos se encargaron de capturar a un camión con ganado fruto de abigeato.

Aniversarios

La edila también aprovechó la ocasión para recordar y saludar al equipo docente y no docente, y a estudiantes del Liceo Nº1 Mons Mariano Soler, ya que el pasado primero de junio esa institución de la ciudad de San Carlos cumplió su aniversario número 99.

También recordó que esa misma fecha se cumplieron 13 desde la inauguración del Juzgado Letrado de Primera Instancia de la misma ciudad, “de larga aspiración de los vecinos y profesionales carolinos, y que recién se concretó gracias a la acción de la Red Social San Carlos que nuclea a vecinos y distintas instituciones públicas y privadas de la ciudad y con el apoyo de algunos de los representantes nacionales por el departamento de Maldonado” dijo y agregó que recordar esa fecha es “celebrar un logro de la actuación mancomunada detrás de una real necesidad para la ciudad de San Carlos”.