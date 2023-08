Edilas del Frente Amplio denunciaron la “violencia” que se ejerce en la Junta Departamental

La sesión de la Junta Departamental de este martes tuvo un polémico cierre con desalojo de barras incluido, suspensión de sesión y una declaración de respaldo a Darwin Correa, presidente del legislativo departamental, de parte de sus compañeros de partido.

Utilizando remeras violetas con la leyenda “No me callo nada”, las edilas del Frente Amplio, con Susana Hernández a la cabeza, denunciaron la violencia que, según dijeron, se ejerce por parte del presidente de la Junta.

Hernández leyó una proclama en la que afirmó que cuando están realizando una exposición se les interrumpe “casi a gritos”. También mostraron su disconformidad por ser llamadas por el pronombre masculino edil y no edilas, “eso también es violencia”, sostuvo. “Acá sentimos que si callan a una, callan a todas”, “no nos dejamos humillar ni degradar porque eso es perder la dignidad”.

“Hoy denunciamos la situación de violencia que se ejerce en este ámbito democrático”, dijo Hernández quien sostuvo además que también hablaba por edilas de otros partidos “que no tienen voz” o que no se animaron o no se les permitió entrar.

“Somos edilas, somos políticas, somos mujeres, no nos callan, no nos disciplinan, exigimos igualdad en la relación”, finalizó, levantando aplausos y gritos. Mientras Hernández leía la proclama, un grupo de personas que se encontraba en las barras se manifestaba en su apoyo con aplausos y gritos. Ante esta situación, el presidente de la Junta invocó el reglamento y solicitó que permanecieran en silencio. Las manifestaciones prosiguieron, las barras fueron desalojadas y la sesión fue suspendida por falta de quórum.

Por su parte, Darwin Correa sostuvo que las legisladoras “están enojadas porque les hago cumplir el reglamento y la quieren tirar para el lado de género”, sin embargo “el reglamento no distingue género”.

Reglamento y apoyo

Un comunicado de la bancada nacionalista, dado a conocer poco después sostuvo que “ante los hechos ocurridos en la sesión ordinaria del día de la fecha, donde un grupo de manifestantes realizó una falta grave al reglamento de este cuerpo. Al amparo del art.°117,el Presidente de la Junta Departamental Edil Sr.Darwin Correa, llama al orden al público presente en las barras sobre el posible desalojo de la misma por estar “prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación”, siendo el uso de remeras con la frase “No me callo nada” hecho constatable suficiente para la aplicación reglamentaria. Ante reiteradas solicitudes del Sr. Presidente y a la negativa, acompañada de improperios y gritos por parte del público en las barras, se diligencia a los funcionarios de la JDM a realizar el correspondiente desalojo, existiendo la continua actitud de desacato, se suspende la sesión.

Los ediles nacionalistas apoyaron “enérgicamente” el accionar del Presidente de la Junta “en el uso de sus facultades legales y reglamentarias que rigen el funcionamiento de la corporación” y exhortaron a todos los ediles a cumplir con el reglamento y abstenerse a incentivar manifestaciones que generen confrontación entre vecinos dentro del recinto que afectan la sana convivencia democrática. También lamentaron la conducta del Frente Amplio por incentivar sentimientos de intransigencia, en vez de promover la tolerancia política.