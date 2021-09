Un grupo de ediles del FA anunció el miércoles que al día siguiente, visitarían las oficinas de la Dirección General de Gestión Ambiental. Según informaron, lo harían ejerciendo “su derecho como legisladores departamentales de “(…) visitar las Oficinas Municipales y solicitar los informes que consideren necesarios (…)”. Así lo establece el artículo 91 del Reglamento de la Junta Departamental, el cual les otorga dicha potestad. El objetivo central, informaron, sería “acceder a mayores elementos que permitan esclarecer los hechos de apariencia delictiva, a partir de la referida división, por parte del jerarca departamental Gaspar Barrabino, referente político del Partido Cabildo Abierto e integrante de la Coalición Multicolor, además de ex candidato a la Intendencia de Maldonado”.

Y así, en la mañana de este jueves el grupo llegó a las instalaciones de la Intendencia para solicitar dicho expediente. Poco después, el secretario general de la IDM, Luis Eduardo Pereira habló del tema sin ocultar su malestar ante las “formas” utilizadas por los curules. “Irrumpieron en malón, irresponsablemente, en la dirección, en época de pandemia”. El jerarca comunal dijo que la administración no acostumbra “a enmendarle la plana a nadie porque todos podemos cometer errores”, pero “hay formas y formas y máxime cuando estamos entre vecinos”. Dicho esto, dijo lamentar que la edila Susana Hernández no hubiera ido a pedir la sentencia de la SCJ del 9 de agosto que refiere a irregularidades durante la gestión de gobierno del Frente Amplio. Pereira hacía referencia a la sentencia 231, del 9 de agosto, sobre una empresa que presentó una factura por trabajos que había realizado otra, durante la administración frenteamplista, asunto que sigue la vía judicial penal.

“Parece que hay mucho nerviosismo hoy y buscar datos sobre datos y sembrar dudas sobre donde realmente no las hay”, dijo Pereira.

Con una llamada alcanza

“A la IDM vienen los señores ediles a preguntar sobre hechos y expedientes de forma permanente y aquí siempre se les evacúan las dudas y consultas, incluso alcanza con una llamada telefónica porque hay orden del intendente de ser transparentes, pero hay más interés de presentar cortinas de humo que de esclarecer hechos”, afirmó Pereira.

El número dos de la Intendencia puntualizó además que los ediles tampoco siguieron el mecanismo previsto en la Constitución para el acceso a datos, que es el pedido de informes.

Leonardo Delgado había declarado también que el pedido de informes estaba hecho pero que la IDM no lo había contestado, extremo que Pereira descartó y dijo que el expediente está en trámite y que “cuando esté disponible” se lo pondrá en autos.

“No era necesario que vinieran empatotados”, recalcó Luis Eduardo Pereira, “pero así está el mundo”.

Comunicado

La respuesta de los ediles no se hizo esperar, y en la tarde del jueves emitieron un comunicado en el que señalaron que la intendencia les negó el expediente. “Edilas y ediles del Frente Amplio, recurrieron a su derecho de visitar las dependencias de la intendencia para tener a la vista el expediente de la Lic. 27/2021, asociado a los hechos de apariencia delictiva que involucran al director departamental Gaspar Barrabino”. El comunicado también señala que en la “Intendencia de Maldonado, no se permitió acceder a los documentos a consultar, incumpliéndose con el artículo 91 del Reglamento de la Junta Departamental, el cual otorga a sus integrantes la potestad de visita y acceso a información en oficinas públicas departamentales. Se continuará agotando todas las instancias formales de parte de la Bancada FA, fieles a la institucionalidad republicana. Así actúa el Frente Amplio”, finalizó.

FM Gente – Correo de Punta del Este